«Перестала сопротивляться»: Паулина Андреева раскрыла детали жизни после развода

03 ноября 2025, 15:15

Актриса Паулина Андреева рассказала, как переживает развод с Фёдором Бондарчуком

Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Актриса Паулина Андреева в интервью изданию Собака.ru рассказала, как переживает развод с Фёдором Бондарчуком.





Андреева призналась, что после расставания у неё начался период глубоких перемен. Актриса учится жить без излишнего перфекционизма и стремления всё контролировать. Паулина отметила, что её прежние представления о жизни рухнули.



По словам Андреевой, недавние события стали для неё болезненным, но важным уроком.

«Самое важное, что со мной произошло, — я взяла на себя ответственность за свою жизнь. Это было настоящее озарение, мощнейший инсайт, что только мои мысли, слова и ежедневные, ежеминутные выборы её и определяют. Вообще-то, это ужасно неприятно!» — рассказала артистка.

