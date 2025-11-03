«Перестала сопротивляться»: Паулина Андреева раскрыла детали жизни после развода
Актриса Паулина Андреева рассказала, как переживает развод с Фёдором Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева в интервью изданию Собака.ru рассказала, как переживает развод с Фёдором Бондарчуком.
Андреева призналась, что после расставания у неё начался период глубоких перемен. Актриса учится жить без излишнего перфекционизма и стремления всё контролировать. Паулина отметила, что её прежние представления о жизни рухнули.
По словам Андреевой, недавние события стали для неё болезненным, но важным уроком.
«Самое важное, что со мной произошло, — я взяла на себя ответственность за свою жизнь. Это было настоящее озарение, мощнейший инсайт, что только мои мысли, слова и ежедневные, ежеминутные выборы её и определяют. Вообще-то, это ужасно неприятно!» — рассказала артистка.Актриса считает, что люди часто убегают от боли, но важно проживать эмоции до конца и встречаться со своими страхами.