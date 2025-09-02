«Тут есть все!»: Стало известно, чем занимается Никита Пресняков после развода с женой
Никита Пресняков после развода с Аленой Красновой отправился на легендарный фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США.
Внук Аллы Пугачёвой опубликовал в соцсетях несколько фото и видеозаписей с мероприятия. В этом году участникам фестиваля доставалось: дожди размывали дороги, а сильный ветер поднимал песок в воздух. Несмотря на непогоду, Преснякову удалось отлично провести время — на кадрах он веселится с друзьями, у многих в руках заметны стаканы с напитками.
«Тут есть все! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке — короче все, что мне было нужно», — поделился Никита.
Тем временем его бывшая жена Алена Краснова вернулась из США в Москву и уже начала сниматься в рекламных проектах. О причинах развода пара официально не сообщает, но в СМИ предполагают, что расхождение могло быть связано с эмиграцией музыканта: в 2022 году он уехал из России вслед за знаменитой бабушкой, и Алена некоторое время жила с ним за границей, прежде чем вернуться в Москву летом 2025 года.