«Тут есть все!»: Стало известно, чем занимается Никита Пресняков после развода с женой

02 сентября 2025, 21:05

Никита Пресняков отправился на фестиваль Burning Man после развода с Красновой

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Пресняков после развода с Аленой Красновой отправился на легендарный фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США.





Внук Аллы Пугачёвой опубликовал в соцсетях несколько фото и видеозаписей с мероприятия. В этом году участникам фестиваля доставалось: дожди размывали дороги, а сильный ветер поднимал песок в воздух. Несмотря на непогоду, Преснякову удалось отлично провести время — на кадрах он веселится с друзьями, у многих в руках заметны стаканы с напитками.





«Тут есть все! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке — короче все, что мне было нужно», — поделился Никита.