«Слабо понимала»: Екатерина Стриженова раскрыла секрет своего брака с мужем
Екатерина Стриженова рассказала о 38-й годовщине венчания с мужем
Ведущая телепрограммы «Доброе утро» на «Первом канале» Екатерина Стриженова отметила 38-ю годовщину венчания с Александром Стриженовым. В честь этого события она разместила запись в личном блоге.
Стриженова сообщила, что инициатором церемонии стал её супруг. Сама актриса в то время состояла в комсомоле и отнеслась к идее скептически, но всё же согласилась.
«Честно скажу, я, девочка-комсомолка, тогда слабо понимала, что я наделала, я согласилась на венчание, потому что мой любимый на этом настаивал, говорил, что без этого никак, а я просто была влюблена безмерно и верила каждому его слову!» — рассказала Екатерина.Сейчас, по словам Стриженовой, в их отношениях кое-что изменилось.
«Комсомола НЕТ, Бог ЕСТЬ, я за любимым мУжем, словам его верю (но не всем))!!!» — написала она.