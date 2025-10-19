«Слабо понимала»: Екатерина Стриженова раскрыла секрет своего брака с мужем

19 октября 2025, 20:36

Екатерина Стриженова рассказала о 38-й годовщине венчания с мужем

Екатерина Стриженова (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Ведущая телепрограммы «Доброе утро» на «Первом канале» Екатерина Стриженова отметила 38-ю годовщину венчания с Александром Стриженовым. В честь этого события она разместила запись в личном блоге.





Стриженова сообщила, что инициатором церемонии стал её супруг. Сама актриса в то время состояла в комсомоле и отнеслась к идее скептически, но всё же согласилась.

«Честно скажу, я, девочка-комсомолка, тогда слабо понимала, что я наделала, я согласилась на венчание, потому что мой любимый на этом настаивал, говорил, что без этого никак, а я просто была влюблена безмерно и верила каждому его слову!» — рассказала Екатерина.

«Комсомола НЕТ, Бог ЕСТЬ, я за любимым мУжем, словам его верю (но не всем))!!!» — написала она.

