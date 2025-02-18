Помолвка через три дня после встречи, свадьба за 15 млн и ребенок: как Зепюр Брутян стала «старшей сестрой» для детей Прилучного

Весь 2022 год общественность судачила о личной жизни Павла Прилучного: одни надеялись, что он сойдется с бывшей супругой Агатой Муцениеце, другие же делали ставки на Мирославу Карпович. Однако актер удивил всех, ведь за считанные месяцы внимание звезды «Мажора» захватила Зепюр Брутян.