Помолвка через три дня после встречи, свадьба за 15 млн и ребенок: как Зепюр Брутян стала «старшей сестрой» для детей Прилучного

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Весь 2022 год общественность судачила о личной жизни Павла Прилучного: одни надеялись, что он сойдется с бывшей супругой Агатой Муцениеце, другие же делали ставки на Мирославу Карпович. Однако актер удивил всех, ведь за считанные месяцы внимание звезды «Мажора» захватила Зепюр Брутян.
«Меня отношения никак не изменили. Я, какой был, такой и остался. Вообще, мне кажется, отношения не должны никого менять. Ты — это ты. Просто жизнь начинает складываться совершенно по-другому. Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении», — делился Павел Прилучный.
Чем же актриса зацепила коллегу по цеху? 18 февраля Зепюр Брутян празднует свое 29-летие, и это отличный повод рассказать о ее жизни до и после встречи с Павлом Прилучным.
Детство и юность Зепюр БрутянЗепюр в переводе с армянского значит «бриз». Девочка родилась в Эчмиадзине. Будущая артистка росла со старшей сестрой и младшим братом. Мама троих детей Гаянэ преподавала хореографию, из-за этого и привила любовь к музыке и танцам своим детям
Родные и друзья называли Зепюр Зиппи. Мама и папа не сомневались, что их дочь свернет горы: она прекрасно училась, занималась художественной гимнастикой, вокалом и латиноамериканскими танцами, без особого труда поступила в Высшую школу сценических искусств. Кстати, преподавал у Брутян Константин Райкин, как и у Павла Прилучного — потом это помогло паре быстро найти общий язык на площадке.
Зепюр Брутян с сестрой (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
В студенческие годы Зепюр играла в «Сатириконе», а после получения диплома снималась в рекламе для шоурума старшей сестры и в клипе Гагика Езакяна. Впервые в кино Брутян появилась в сериале Алексея Быстрицкого «Батальон»: девушка сыграла молодую цыганку Джуну.
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Потом Зепюр предложили роль Карины в «#Fake_News» и заказчицы в «Бихэппи». Вскоре Брутян приняла участие в съемках проекта «В клетке», ленты «Три капитана», «Последний аксель» и «Предпоследняя инстанция-2».
Знакомство с ПрилучнымКогда в 2019 году на съемках проекта «В клетке» актриса встретила Павла Прилучного, не могло идти и речи об отношениях — коллега состоял в браке с Агатой Муцениеце.
«Мы задружились, поздравляли друг друга с праздниками, не более. Она мне очень нравилась по-человечески, правда, я всегда думал: «Вот была бы она постарше, такая девчонка красивая!» Да и я на тот момент был женат. У нас, правда, уже были не очень хорошие отношения в семье, но все равно я бы не… ну, неважно», — откровенничал потом актер на YouTube-канале «Стрелец-молодец».
Однако молодая Зепюр все же поразила Павла своим характером: она не подпускала к себе мужчин, не позволяла относиться к себе по-хамски, была скромной и добропорядочной.
До перехода от дружбы до любви должно было пройти достаточно времени. В 2020 году Павел расстался с Агатой Муцениеце. Тогда артистка обвиняла супруга в домашнем насилии и изменах и репутация звезды «Мажора» изрядно пострадала. Потом появились слухи о романе Прилучного с Мирославой Карпович, которая якобы и стала одной из причин развода.
Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)
Оказалось, что Мира хорошо поладила с детьми возлюбленного. Когда в ноябре 2021 году Прилучного, Карпович, Мию и Тимофея увидели вместе в кафе в Сочи, почти никто уже не сомневался, что у звездной пары все серьезно. Но в начале 2022 года Мира и Павел отдыхали не вместе, а публикации о благодарности Карпович за поддержку и проведенные с Агатой и наследниками последующие праздники заставили поклонников поверить в воссоединение экс-супругов.
Муцениеце объявила, что общается с Прилучным только ради детей, ну а комментариев Павла о характере отношений с Карпович поклонники дождались лишь летом 2022-го.
«Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали», — так Павел открестился от отношений, что фанатам показалось неубедительным.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян(Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
«Когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек»В мае 2022 года Павел улетел вместе с Зепюр на отдых, о чем откровенно рассказал подписчикам. Фанаты подумали, что артисты играют любовь на публику для продвижения «В клетке 2». Потом фотографии Прилучного и Брутян стала лайкать Мирослава и сомнения пользователей Сети усилились. А вот на вопросы поклонников о том, что делать, если бывший женился, Карпович отвечала: «видя, как он счастлив, тоже будете счастливы за него».
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Люди начали судачить еще больше: мол, Муцениеце еще несколько лет назад приревновала Прилучного к Брутян, а 12 мая пара успела пожениться. На пальцах артистов и правда сверкали кольца, так что фанаты окончательно запутались и не понимали, обманывают их или нет.
Тайны закончились в августе 2022 года, когда Павел и Зепюр сыграли роскошную свадьбу за 15 миллионов. Подготовились влюбленные основательно: невеста сменила три наряда, очень запомнилось гостям платье, которое превратилось в комбинезон во время танца. Кроме того, Прилучный и Брутян обвенчались.
«Сейчас редко встретишь девушку, для которой важны семейные ценности. И мне нравится, что мы все решаем вместе. Зепюр во всем со мной советуется, будь то вопрос по работе или решение о выборе платья», — делился Прилучный.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян(Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Конечно же публика ждала пояснений, как же роман пары столь быстро вылился в брак. Павел, который раньше нечасто говорил о личной жизни, решил дать совместное со второй супругой интервью, чтобы люди прекратили распространять слухи.
«В марте мы с Зепюр случайно столкнулись в торговом центре и больше не расставались. Через три дня я сделал ей предложение», — обратил внимание Прилучный.
Неожиданное предложение и признание, что Павел долгое время искал такую, как она, Зепюр восприняла спокойно, не думая, что все серьезно. Но спустя несколько дней актер поехал знакомиться с родителями возлюбленной и произвел на них хорошее впечатление. Подобная решительность поразила Брутян.
«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — откровенничал Павел.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Зепюр родилаЗепюр с легкостью построила отношения с Тимофеем и Мией: ребята говорили, что артистка весьма обаятельная и красивая, они предложили ей поехать вместе на шашлыки.
«Она для них — старшая сестра. Относятся с уважением. Это замечательно. Такими и должны быть отношения. Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей. Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе, и это клево», — отмечал Прилучный на YouTube-канале «Вокруг ТВ».
В интервью 2022 года актер делился, что Мия и Тимофей спрашивают о братике или сестренке, ну а Зепюр ясно дала понять, что не против рождения ребенка.
«С таким папой, как Паша, нужно иметь не меньше пяти детей. Хотелось бы сына, похожего на папу характером, и дочку. И вообще дети — это чудесно», — рассуждала Брутян.
Зепюр Брутян с сыном (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
В начале декабря 2022 года звездная пара вернулась из романтической поездки по Дубаю, после чего ходили к акушеру-гинекологу в подмосковном клиническом госпитале Лапино.
«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил», — говорил «СтарХиту» источник.
На премьеру картины «Мажор в Сочи» Зепюр пришла в костюме с поясом, что не позволило фанатам разглядеть округлившийся живот. Ведь раньше актриса любила носить приталенные и открытые наряды, а потом стала отдавать предпочтение оверсайзу. Тогда сомнений у поклонников пары почти не осталось.
В конце апреля 2023 года Брутян родила сына Микаэля, а уже спустя месяц показала подписчикам подтянутую фигуру.
«Паша меня очень поддерживает. Первый месяц он вообще был с нами рядом, сделал себе паузу небольшую в работе. Я не очень опытная. Он все рассказывал, как надо, как правильно. Мы без няни, я прямо очень хорошо справляюсь благодаря бабушкам и Паше», — делилась актриса в «Шоу Воли» на ТНТ.
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