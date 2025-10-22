Психолог объяснила, почему дочь Борисовой встречается с 40-летним продюсером
В последние месяцы телеведущая Дана Борисова и её 18-летняя дочь Полина стали главными героинями светской хроники. Поводом для обсуждения стали отношения девушки с 40-летним продюсером Артуром Якобсоном, против которых знаменитая мать категорически возражает.
Психолог Елена Перелыгина в беседе с изданием «Абзац» предположила, что Полина могла вступить в отношения с мужчиной старше себя из-за нехватки родительской поддержки. По её словам, девушка ищет в партнере надёжную и устойчивую фигуру, которой не получает от матери. Эксперт отметила, что Полина «бунтует против Даны, обижена на неё и несёт в себе дефицит внутренних опор», что может повлиять на её дальнейшие отношения. Перелыгина также уточнила, что ранние пластические операции Полины могли быть следствием неуверенности в себе и копирования поведения матери.
Методы воспитания Даны Борисовой неоднократно вызывали критику. На 17-летие телеведущая подарила дочери ринопластику, а позже — сертификат на новые операции. Полина увеличила грудь, ягодицы, и сделала липосакцию.
Отношения между матерью и дочерью остаются напряжёнными. Полина жаловалась, что Борисова мешала ей строить карьеру на телевидении и что «токсичная репутация» матери осложняет ей жизнь.
