Психолог объяснила, почему дочь Борисовой встречается с 40-летним продюсером

22 октября 2025, 14:40

Психолог: дочь Борисовой встречается с Якобсоном из-за нехватки поддержки

Полина и Дана Борисовы (Фото: Instagram*/danaborisova_official)

В последние месяцы телеведущая Дана Борисова и её 18-летняя дочь Полина стали главными героинями светской хроники. Поводом для обсуждения стали отношения девушки с 40-летним продюсером Артуром Якобсоном, против которых знаменитая мать категорически возражает.