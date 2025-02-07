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Семейный психолог рассказала, можно и стоит ли прощать измену

Психолог Кардиакос: измену простить можно, но это стоит огромного труда
Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

К сожалению, почти 70% всех супружеских пар сталкиваются с изменами. Треть таких семей разрушается после случившегося как документально, так и психологически. Другая группа супругов приходит к пониманию необходимости сохранения семьи и делает все, чтобы загладить эту «пещеру боли». Но что является правильным: простить, сохранив семью, или расторгнуть взаимоотношения, закрепив свою гордость?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что измена в паре — это возможность закрыть разрушающим, рисковым способом какую-то свою потребность.

«Один из партнеров решает свою потребность вне семьи. Это очень рискованно, потому что отношения могут развалиться. Это, действительно, может сделать больно партнеру. Но во время измены человеку кажется, что это единственное верное решение. К сожалению, это есть в жизни людей», — прокомментировала эксперт.



По ее словам, простить измену можно, однако это стоит большого труда.

«Прощать можно, но для этого важно очень многое взвесить. У нас бывает обостренная потребность мира, потому что хочется восстановить отношения и семью. Боль очень сильная, но из-за этой потребности, благодаря извинениям и разговорам, человек способен простить», — объяснила психолог.

Однако, она добавила, что прощение не всегда является правильным решением, потому что за ним следует принятие, что гораздо сложнее.

«То есть если мы не приняли, но как бы закрыли глаза, то жить дальше невозможно. Принятие — это осознание того, что это в жизни случилось. И только сделав определенные выводы, обсудив, можно двигаться дальше. Еще важно, чтобы все выболело — вышли психи, претензии, крики — все стадии (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие). И тот, кто изменил, должен быть готов к таким полосканиям и обвинениям», — уточнила Кардиакос.

Фото: istockphoto/fizkes

Собеседница подчеркнула, что главное в принятии измены — не припоминать, иначе движения вперед не случится.

«Желательно, чтобы такая пара сходилась к психологу. Здесь паре нужно решить и договориться, какую потребность они теперь будут учитывать. К сожалению, такие вещи придется тщательно проговаривать», — заключила специалист.

В завершении беседы Анастасия Кардиакос дала совет тем, у кого появилась мысль об измене: подумайте, что именно вы пытаетесь закрыть этим и готовы ли вы продолжать с такой «фигой в рукаве» большие глубокие отношения, или же все-таки стоит поговорить.

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В Госдуме предложили изменить систему платных парковок
В Госдуме предложили установить единые дни бесплатных парковок в России
07 февраля 2025, 17:43

Фото: istockphoto.com/Prapat Aowsakorn

В Госдуме предложили установить единые дни бесплатных парковок в России — по праздникам и воскресеньям, как в Москве. Соответствующий законопроект направили в правительство депутаты Владислав Даванков и Ярослав Самылин.
«В настоящее время в регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни. Например, согласно постановлению правительства Москвы, парковка бесплатна не только по воскресеньям, но и в официальные праздники, тогда как в ряде других регионов бесплатная парковка в праздничные дни не предусмотрена»,— говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия».
В то же время в Сочи ввели самую дорогую платную парковку стоимостью 170 рублей в час или 60 тысяч рублей в год. Как сообщила сочинка Екатерина Школьникова для «Газеты.Ru», такая цена за годовой абонемент превышает размер средней заработной платы в городе, при этом никаких резидентских разрешений не предусматривается.
«Сочи становится самой дорогой парковкой. Администрация отвечает, что улицы — не место для хранения личного автомобиля», — сообщила Школьникова», — пожаловалась местная жительница.
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Киберэксперт раскрыл опасность бесплатного W-Fi в аэропортах и метро
Киберэксперт Воронин: мошенники крадут аккаунты Telegram через поддельные Wi-Fi
07 февраля 2025, 17:40

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Мошенники адаптировали старую схему с кражей данных через поддельные бесплатные Wi-Fi точки в общественных местах, начав красть аккаунты Telegram. Об этом сообщил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ имени Ломоносова Тимофей Воронин. По его словам, аферисты промышляют в метро, вокзалах и аэропортах, так как в спешке люди теряют бдительность.
«Такая мошенническая схема может быть направлена не только на россиян, но и на прилетающих иностранцев, которые часто находятся в поисках бесплатного Wi-Fi в аэропорту. — поделился специалист в беседе с RT, отметив, что авторизация в сети с помощью аккаунтов в мессенджерах должна насторожить. — Чаще всего авторизация происходит с помощью звонка на номер, получения смс с кодом. Кража ТГ-аккаунтов с помощью поддельных точек Wi-Fi — всего лишь одно из проявлений социальной инженерии, делающее упор на невнимательность».
В свою очередь автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов рассказал, как понять, что ваш телефон взломан и к нему получили доступ. В разговоре с «Известиями» киберэксперт пояснил, что признаки наличия вредоносного ПО в телефоне — это повышенный расход батареи и интернет-трафика, так как устройство будет постоянно передавать данные злоумышленникам.
«В настройках Android также следует запретить установку приложений из сторонних источников и устанавливать ПО только из официального магазина. В случае если сталкерское ПО всё же обнаружено, то рекомендуется установить антивирус от проверенного производителя и просканировать им устройство», — рассказал Чернов.
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Киберэксперт Вураско: мошенники проводят фальшивые свидания перед 14 февраля

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Киберэксперт Вураско: мошенники проводят фальшивые свидания перед 14 февраля
07 февраля 2025, 17:38

Фото: istockphoto.com/nevodka

В преддверии Дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля, мошенники начали активно применять схему с фальшивыми свиданиями. Об этом рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско. По его информации, аферисты знакомятся с мужчинами в соцсетях через поддельные страницы с чужими фотографиями, а после просят оплатить билеты на какое-нибудь мероприятие для свидания.
Спецалист пояснил, что мошенники представляются девушками, входят в доверие к жертве, а после сообщают, что у них ​есть один билет на какое-нибудь мероприятие.
«И предлагают потенциальной жертве забронировать свободное место рядом. После перехода на фальшивую страницу и совершения оплаты «собеседница» исчезает и перестаёт отвечать, а деньги попадают в руки злоумышленников», — сообщает RT после беседы с киберэкспертом.
В то же время профессор химического факультета ФНМ МГУ имени Ломоносова Валентина Уточникова раскрыла, какие купюры злоумышленникам легче всего подделать. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что меньше всего от копирования защищены мелкие купюры и дешевые валюты, а самыми защищенными являются евро и франки.
«После них уже идут доллары, и затем рубли. Наша валюта находится где-то в середине списка. Юани менее распространены, так что и подделывают их реже. Если мы берем номинал купюр, то легче подделать банкноты меньшего номинала. Для них используется меньше степеней защиты, чем для более дорогих банкнот. В России 50- и 100-рублевые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — поделилась Уточникова.
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#мошенники
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Синоптик раскрыл, какая погода в Москве ожидается в выходные
Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидается солнце и рекордное давление
07 февраля 2025, 17:31

Фото: iStock/Pavel Byrkin

В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода, контрастная температура от -10 градусов до 0 и рекордное атмосферное давление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, гололеда на трассах ждать не стоит из-за отсутствия осадков.
«Начиная с пятницы будет малооблачная погода, много солнца и высокое атмосферное давление. Максимум в субботу — 775—778 мм. Очень высокое давление на грани рекордов. И конечно же, ни о каких осадках даже речи быть не может», — пояснил метеоролог в разговоре с RT.
Тем временем главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ожидать прихода весны. В беседе с Общественной Службой Новостей синоптик отметила, что весенний период в этом году может наступить заметно раньше обычного — в конце первой декады марта.
«Снега нет, а значит, приходящее тепло не будет тратиться на его таяние. Обычно метеорологическая весна в Москве начинается около 23 марта, но в этом году она, вероятно, придет в конце первой — начале второй декады марта», — поделилась эксперт.
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«Косметика из спермы рыб»: врач рассказала о прорыве в косметологии
07 февраля 2025, 17:24

Фото: iStock/fizkes

Врач-косметолог Александра Гасанова рассказала о новшестве в современной косметологии — компоненте PDRN, основанный на сперме осетровых и лососевых рыб. Специалист заверяет, прорывное вещество является безопасным и возвращает молодость кожи, а также улучшает кровообращение.
В беседе с NEWS.ru косметолог отметила, что PDRN можно использовать для лечения ран и ожогов и даже для восстановления мышц после травм, так как компонент стимулирует рост и обновление клеток.
«Сравнительно недавно на рынке появился компонент PDRN, полученный на основе спермы рыб. Это биологически активное вещество, полученное из ДНК рыб, в частности осетровых и лососевых. Это своеобразная смесь участков ДНК, которые работают как сигнальные молекулы, оповещая организм о наличии повреждений, тем самым улучшая регенерацию, кровообращение и снимая воспаление», — поделилась Гасанова.
Врач добавила, что такая методика набирает популярность среди людей, которые хотят омолодиться естественным образом.

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