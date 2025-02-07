Семейный психолог рассказала, можно и стоит ли прощать измену

К сожалению, почти 70% всех супружеских пар сталкиваются с изменами. Треть таких семей разрушается после случившегося как документально, так и психологически. Другая группа супругов приходит к пониманию необходимости сохранения семьи и делает все, чтобы загладить эту «пещеру боли». Но что является правильным: простить, сохранив семью, или расторгнуть взаимоотношения, закрепив свою гордость?