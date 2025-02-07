Семейный психолог рассказала, можно и стоит ли прощать измену

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
К сожалению, почти 70% всех супружеских пар сталкиваются с изменами. Треть таких семей разрушается после случившегося как документально, так и психологически. Другая группа супругов приходит к пониманию необходимости сохранения семьи и делает все, чтобы загладить эту «пещеру боли». Но что является правильным: простить, сохранив семью, или расторгнуть взаимоотношения, закрепив свою гордость?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что измена в паре — это возможность закрыть разрушающим, рисковым способом какую-то свою потребность.
По ее словам, простить измену можно, однако это стоит большого труда.
Однако, она добавила, что прощение не всегда является правильным решением, потому что за ним следует принятие, что гораздо сложнее.
Фото: istockphoto/fizkes
Собеседница подчеркнула, что главное в принятии измены — не припоминать, иначе движения вперед не случится.
В завершении беседы Анастасия Кардиакос дала совет тем, у кого появилась мысль об измене: подумайте, что именно вы пытаетесь закрыть этим и готовы ли вы продолжать с такой «фигой в рукаве» большие глубокие отношения, или же все-таки стоит поговорить.
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«Один из партнеров решает свою потребность вне семьи. Это очень рискованно, потому что отношения могут развалиться. Это, действительно, может сделать больно партнеру. Но во время измены человеку кажется, что это единственное верное решение. К сожалению, это есть в жизни людей», — прокомментировала эксперт.
По ее словам, простить измену можно, однако это стоит большого труда.
«Прощать можно, но для этого важно очень многое взвесить. У нас бывает обостренная потребность мира, потому что хочется восстановить отношения и семью. Боль очень сильная, но из-за этой потребности, благодаря извинениям и разговорам, человек способен простить», — объяснила психолог.
Однако, она добавила, что прощение не всегда является правильным решением, потому что за ним следует принятие, что гораздо сложнее.
«То есть если мы не приняли, но как бы закрыли глаза, то жить дальше невозможно. Принятие — это осознание того, что это в жизни случилось. И только сделав определенные выводы, обсудив, можно двигаться дальше. Еще важно, чтобы все выболело — вышли психи, претензии, крики — все стадии (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие). И тот, кто изменил, должен быть готов к таким полосканиям и обвинениям», — уточнила Кардиакос.
Фото: istockphoto/fizkes
Собеседница подчеркнула, что главное в принятии измены — не припоминать, иначе движения вперед не случится.
«Желательно, чтобы такая пара сходилась к психологу. Здесь паре нужно решить и договориться, какую потребность они теперь будут учитывать. К сожалению, такие вещи придется тщательно проговаривать», — заключила специалист.
В завершении беседы Анастасия Кардиакос дала совет тем, у кого появилась мысль об измене: подумайте, что именно вы пытаетесь закрыть этим и готовы ли вы продолжать с такой «фигой в рукаве» большие глубокие отношения, или же все-таки стоит поговорить.
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Анастасия Панченко