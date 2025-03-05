Психолог рассказала, смогут ли Нюша и Егор Крид возобновить отношения

Певица Нюша (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)
Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой сообщила, что не исключает возобновление отношений с Егором Кридом.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возобновление отношений спустя время — нормальное явление, и здесь важно не поддаться стереотипным мыслям о том, что люди не меняются или нельзя входить дважды в одну реку.
По ее словам, люди ошибочно следуют правилам о том, что нельзя дважды строить отношения с человеком, с которым когда-то не получилось.
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«Эти мысли у нас как норма и истина, но это не правда. Если вы посмотрите на 15-летнего себя, 20-летнего и 30-летнего себя, то точно сможете сказать, что поменялись. То же самое про партнера. Все меняются, но кто-то медленнее, кто-то быстрее. Может, меняются не в ту сторону, в которую нам бы хотелось. Соответственно, ваши отношения спустя несколько лет могут поменяться. Не сто процентов, но могут», — прокомментировала эксперт.
По ее словам, люди ошибочно следуют правилам о том, что нельзя дважды строить отношения с человеком, с которым когда-то не получилось.
«Если мы посмотрим по фактам, то увидим множество пар, которые долго живут вместе, уже соединив отношения во второй раз. Можно ли строить отношения с человеком второй раз? — да», — заключила психолог.
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Анастасия Панченко