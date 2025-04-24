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«Сил нет»: певица Слава пожаловалась на близких после расставания с возлюбленным

44-летняя певица Слава рассказала о сложных отношениях с близкими людьми
Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)

Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)

44-летняя певица Слава рассказала о сложных отношениях с близкими людьми. В своем блоге артистка пожаловалась на проблемы в жизни.
Весной этого года Слава объявила о расставании с Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Недавно стало известно, что у исполнительницы проблемы не только в любовной сфере.

В личном блоге звезда пожаловалась на близких людей, которые провоцируют ее на негатив.

«Сил снова нет. Мне еще треплют нервы, причем близкие люди. Настало время выключать добренькую и включать рабочий пофигизм», — высказалась она.

Слава не раскрыла, кто виновен в ее плохом настроении и что конкретно случилось.

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#конфликт
Экс-жена Лепса показала фото с повзрослевшими детьми певца
Бывшая жена Лепса с повзрослевшими детьми отдыхает в Японии
24 апреля 2025, 20:53

Анна Шаплыкова с детьми (Фото: Инстаграм* @a.shaplykova)

В 2021 году Анна Шаплыкова подала на развод с Григорием Лепсом. По словам певца, вина за крах семейного счастья полностью лежит на нем.
Анна воспитывает сына Ивана, а также дочек Еву и Николь. От экс-супруга Шаплыкова принимает лишь финансовую помощь. Исполнитель оплачивает учебу детей за границей.

На сегодняшний день Анна с детьми отдыхает в Японии. Экс-жена Лепса в своем блоге опубликовала фото с сыном и дочками.

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*Запрещен в РФ
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9-летняя дочка Проскуряковой и Николаева решила стать звездой
24 апреля 2025, 19:42

Игорь Николаев с семьей (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым не стали отговаривать свою дочку от карьеры певицы. Вероника с ранних лет занимается музыкой.
Недавно девочка выпустила премьеру под названием «Золотистый ретривер», а на днях исполнила ее в «Живом концерте» на Детском радио. Автором стихов и музыки первого хита Вероники стал Игорь Николаев.

По словам певца, его дочь тонко чувствует музыку.

«А вот долго сидеть за инструментом ей не хочется, она же нетерпеливая, как я. Характер у нее вообще мой — не подарочный. Ника, как и я в молодости, хочет, чтобы результат достигался мгновенно», — рассказывал исполнитель журналу «7Дней».

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#девочка
#николаев
#музыка
#певец
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Вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов нарушил своё обещание
Super: вышедший по УДО Ефремов не бросил курить вопреки обещанию
24 апреля 2025, 19:22

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Народный артист РФ Михаил Ефремов, вышедший в начале апреля этого года из колонии по УДО, оказался в центре внимания из-за нарушенного обещания.
По данным Super.ru, актер был замечен на остановке с сигаретой. Это противоречит не только его обещанию, но и условиям условно-досрочного освобождения, связанным с проблемами сердца и лёгких.

Ранее сообщалось, что Ефремову якобы было тяжело передвигаться, однако, как сообщает источник, артист шел достаточно быстро и не страдал от одышки.

Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.

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#артист
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Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в России Веры Брежневой
24 апреля 2025, 18:13

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в РФ Веры Брежневой, пишет NEWS.ru.
Критик подчеркнул, что никогда не считал исполнительницу талантливой.

«Она певица никакая: что она выступала в России, что нет. Никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева?» — приводит слова Соседова NEWS.ru.

Вера Брежнева покинула Россию в 2022 году. На сегодняшний день она проживает в Италии. Недавно стало известно, что Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Москве.

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*Запрещен в РФ
#недвижимость
#певица
#рф
#италия
#музыка
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Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову
24 апреля 2025, 17:40

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Отец Яниса Тиммы Райтис продолжает нелестно высказываться о бывшей невестке Анне Седоковой. По словам мужчины, певица принесла ее сыну много горя.
Райтис выразил сожаление, что Янис не поднимал руку на артистку, так как был хорошо воспитан.

«Посмотрите на эту "настоящую" жену и мать! <…> Янис был воспитанным европейцем, у них женщин нельзя бить. Черт возьми, как жаль!» — приводит слова мужчины «Стархит».

Стоит отметить, что после смерти баскетболиста исполнительница ушла в тень на какое-то время. Недавно Анна Седокова начала принимать активное участие в различных телевизионных проектах. Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.

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