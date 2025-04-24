«Сил нет»: певица Слава пожаловалась на близких после расставания с возлюбленным

Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)
44-летняя певица Слава рассказала о сложных отношениях с близкими людьми. В своем блоге артистка пожаловалась на проблемы в жизни.
Весной этого года Слава объявила о расставании с Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Недавно стало известно, что у исполнительницы проблемы не только в любовной сфере.
В личном блоге звезда пожаловалась на близких людей, которые провоцируют ее на негатив.
Слава не раскрыла, кто виновен в ее плохом настроении и что конкретно случилось.
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В личном блоге звезда пожаловалась на близких людей, которые провоцируют ее на негатив.
«Сил снова нет. Мне еще треплют нервы, причем близкие люди. Настало время выключать добренькую и включать рабочий пофигизм», — высказалась она.
Слава не раскрыла, кто виновен в ее плохом настроении и что конкретно случилось.
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