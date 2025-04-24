Славу заподозрили в изменах избраннику, с которым она была вместе 20 лет

Слава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
44-летняя певица Слава, известная своими хитами и яркими выступлениями, объявила о расставании с Анатолием Данилицким, с которым она была вместе более 20 лет. Информация о разрыве появилась в Telegram-канале «Светский хроник», однако причины расставания остаются под вопросом.
По данным источников, знакомых с ситуацией, причиной разрыва стали слухи об изменах. Якобы певица часто проводила время с танцорами и задерживалась на ночные гулянья, что вызывало беспокойство у Анатолия. В результате он установил приложение для знакомств и, по словам источника, «понял, что жизнь-то снова началась».
Сама Слава пока не комментировала эти слухи и не делала официальных заявлений относительно причин расставания. Фанаты и друзья артистки выражают поддержку в это непростое время, надеясь, что она найдет силы для новых начинаний.
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Сама Слава пока не комментировала эти слухи и не делала официальных заявлений относительно причин расставания. Фанаты и друзья артистки выражают поддержку в это непростое время, надеясь, что она найдет силы для новых начинаний.
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Дарья Осипова