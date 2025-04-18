Психологическое насилие и измены: бывшая жена Артура Сопельника прокомментировала его заявление о разводе

Артур Сопельник (фото: Instagram* @artur_kinlepos)
Актёр Артур Сопельник спровоцировал шумиху вокруг своей личной жизни, сначала появившись на светском мероприятии в компании гимнастки Арины Авериной, а затем, объявив о разводе с визажистом Елизаветой Туляковой.
33-летний артист утверждает, что расстался с женой ещё в прошлом году после трёх лет совместной жизни. По его словам, они разошлись мирно и теперь спокойно идут каждый своей дорогой. Он, в частности, начал встречаться с 26-летней Авериной, с которой вместе участвовал в «Ледниковом периоде».
Пара впервые появилась вместе на мероприятии в феврале. Но тогда все думали, что тем самым они просто пиарят проект Первого канала. Однако на днях они публично показывали свои чувства, после чего на Сопельника обрушилась критика. Поклонники продолжали считать, что он женат, но чтобы не бросать тень на новую избранницу, актёр сделал заявление. Однако своими словами он лишь усугубил ситуацию, заставив публику думать, что Аверина выбрала не того мужчину.
На пост артиста в соцсетях отреагировала его бывшая жена. Тулякова отметила, что экс-супруг не раскрыл всей правды про их разрыв, который случился именно по его вине.
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*запрещён в РФ
Пара впервые появилась вместе на мероприятии в феврале. Но тогда все думали, что тем самым они просто пиарят проект Первого канала. Однако на днях они публично показывали свои чувства, после чего на Сопельника обрушилась критика. Поклонники продолжали считать, что он женат, но чтобы не бросать тень на новую избранницу, актёр сделал заявление. Однако своими словами он лишь усугубил ситуацию, заставив публику думать, что Аверина выбрала не того мужчину.
На пост артиста в соцсетях отреагировала его бывшая жена. Тулякова отметила, что экс-супруг не раскрыл всей правды про их разрыв, который случился именно по его вине.
«Справка 1: Некоторые мужья называют своё психологическое насилие и измены «сложными разговорами и непростыми месяцами». Справка 2: Иногда лучше всё же продолжать молчать. Справка 3: Тему считаю раскрытой настолько, что аж закрыли», – высказалась Елизавета в своём личном блоге.Читайте также:
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«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова