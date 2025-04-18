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Психологическое насилие и измены: бывшая жена Артура Сопельника прокомментировала его заявление о разводе

Бывшая жена Артура Сопельника ответила на его слова о разводе
Артур Сопельник (фото: Instagram* @artur_kinlepos)

Артур Сопельник (фото: Instagram* @artur_kinlepos)

Актёр Артур Сопельник спровоцировал шумиху вокруг своей личной жизни, сначала появившись на светском мероприятии в компании гимнастки Арины Авериной, а затем, объявив о разводе с визажистом Елизаветой Туляковой.
33-летний артист утверждает, что расстался с женой ещё в прошлом году после трёх лет совместной жизни. По его словам, они разошлись мирно и теперь спокойно идут каждый своей дорогой. Он, в частности, начал встречаться с 26-летней Авериной, с которой вместе участвовал в «Ледниковом периоде».

Пара впервые появилась вместе на мероприятии в феврале. Но тогда все думали, что тем самым они просто пиарят проект Первого канала. Однако на днях они публично показывали свои чувства, после чего на Сопельника обрушилась критика. Поклонники продолжали считать, что он женат, но чтобы не бросать тень на новую избранницу, актёр сделал заявление. Однако своими словами он лишь усугубил ситуацию, заставив публику думать, что Аверина выбрала не того мужчину.

На пост артиста в соцсетях отреагировала его бывшая жена. Тулякова отметила, что экс-супруг не раскрыл всей правды про их разрыв, который случился именно по его вине.

«Справка 1: Некоторые мужья называют своё психологическое насилие и измены «сложными разговорами и непростыми месяцами». Справка 2: Иногда лучше всё же продолжать молчать. Справка 3: Тему считаю раскрытой настолько, что аж закрыли», – высказалась Елизавета в своём личном блоге.
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*запрещён в РФ
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SHAMAN ответил на провокационный вопрос журналистки на премии «Шансон года»
SHAMAN назвал своё любимое женское имя
18 апреля 2025, 20:11

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) ответил на провокационный вопрос журналистки на премии «Шансон года». Об этом пишет издание URA.ru.
Ранее стало известно, что исполнитель посетил церемонию вручения премии, на которой он спел несколько своих композиций. Во время его выступления за кулисами находилась Екатерина Мизулина, о визите которой никто не знал.

Также весь вечер Дронов старательно скрывал свою возлюбленную. Он даже вышел на общение с прессой в одиночку. В это время одна из журналисток спросила, какое у певца любимое женское имя.

«Екатерина», – заявил SHAMAN.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении Ярослава Дронова и других российских деятелей культуры и спорта, включая Юрия Куклачёва, Оскара Кучеру, Никиту Джигурду, Ирину Апексимову, Александра Розенбаума и других знаменитостей.

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#владимир зеленский
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Известный блогер назвал «шизой» высказывания Лазаревой*
Блогер Третьяков назвал шизой высказывания телеведущей Лазаревой*
18 апреля 2025, 19:41

Татьяна Лазарева* (фото: Instagram** @lazarevatut)

Российский предприниматель и блогер Андрей Третьяков раскритиковал интервью телеведущей Татьяны Лазаревой*. На эту тему он высказался в беседе с блогером Николаем Соболевым. Запись представила в группе «Тот самый Лука» во «ВКонтакте».
Третьяков назвал публичные заявления Лазаревой* шизой и отметил, что она не пройдёт тест на адекватность.

«Лазарева тест на адекватность не пройдет сейчас, мне кажется», – подчеркнул Третьяков.
Ранее сообщалось, что ФНС России окончательно закрыла фирму Лазаревой* и её бывшего мужа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эмоции
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#иноагенты
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#блогер
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«Никто не будет допущен»: Волочкова раскрыла детали роскошной свадьбы дочери
Волочкова рассказала, что на свадьбе её дочери не будет посторонних
18 апреля 2025, 19:17

Анастасия и Ариадна Волочковы (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Совсем скоро 19-летняя дочь Анастасии Волочковой выйдет замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Балерина рассказала, что на королевское торжество будут допущены только самые близкие люди.
Ариадна захотела свадьбу как у мамы. Когда Волочкова выходила замуж, она сменила пять платьев, а сам праздник отмечался во дворцах Москвы и Петербурга.

Свадьба дочери балерины состоится в особняке Мясникова в Петербурге. Волочкова отметила, что свадьба будет величественной, но семейной. Платье для Аридны шьёт та же мастерица, которая готовила пачки для самой звезды.

«И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен. Потому что Ариадна попросила: "Мама, я просто хочу сидеть за столом с тобой, бабушкой и с друзьями"», – отметила Волочкова в беседе с mk.ru.
В связи с этим, на мероприятие не будут допущены журналисты. При этом Ариадна и Анастасия готовы дать комментарии представителям прессы около парадной лестницы в день торжества.

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#звёзды
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#мероприятия
#анастасия волочкова
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«Старается лишний раз её не светить»: SHAMAN начал скрывать Мизулину от посторонних глаз
SHAMAN скрывал Мизулину от посторонних на премии «Шансон года»
18 апреля 2025, 18:58

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) прибыл на музыкальную премию «Шансон года» вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Однако артист старался скрыть возлюбленную от посторонних и делал всё, чтобы её визит остался незамеченным.
Перед выступлением певца они находились в гримёрке. Когда пришла очередь выступать Дронову, он, минуя журналистов, вместе с Мизулиной прошёл к сцене. Екатерина всё выступление избранника скрывалась за кулисами.

После награждения SHAMAN сначала проводил Мизулину в комнату отдыха, а после вышел для беседы с журналистами.

Артист поделился с прессой, что не имеет собственного жилья в Москве, поскольку постоянно находится в турах, а в столице бывает только наездами. В связи с этим, он снимает квартиру.

После общения с представителями СМИ, Дронов поспешил к Мизулиной, и они попытались выйти из концертного зала незамеченными.

«Ярослав оберегает Катю, не хочет, чтобы её донимали лишними вопросами», – сообщили знакомые с ситуацией источники, слова которых приводит URA.ru.
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#shaman
#екатерина мизулина
#шоу-бизнес
#сми
#артист
#концерт
#премия
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«С голоду не умрет»: сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой научился добывать себе еду
Шоумен Максим Галкин* научил 11-летнего сына Гарри ловить рыбу
18 апреля 2025, 18:44

Максим Галкин* с сыном Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)

Покинувший Россию Максим Галкин* отправился с 11-летним сыном Гарри на рыбалку.
В своих социальных сетях шоумен поделился фотографией сына, который стоит в бежевой футболке и бордовой шапке. Мальчик держит в руках огромную рыбу — большеротого окуня. Судя по всему, Гарри сам поймал ее и весьма гордится своим успехом.

«Вчерашний улов!», — подписал публикацию в соцсетях Галкин*.

Сын Максима Галкина* Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)


Подписчики супруга Примадонны удивились, как вырос сын знаменитостей. Некоторые подчеркнули, что Гарри уже выглядит как современный подросток, а другие не упустили возможности пошутить над добычей мальчика.

«Ну все, папа и мама могут быть спокойны! С голоду не умрет, вырастили мальчика»; «Дети Пугачевой добывают еду сами»; «Ну и рыбак», — подчеркнули они.

Часть подписчиков выразили недовольство тем, что родители учат сына «убивать рыбок», ассоциируя занятие Галкина* и Гарри с «первобытно-общинным строем».

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#максим галкин
#алла пугачёва
#рыбалка
#семьи с детьми
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