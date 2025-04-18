Замеченный в объятиях Арины Авериной Артур Сопельник сообщил о разводе с женой

Артур Сопельник (Фото: Инстаграм* artur_kinlepos)
Известный по сериалу «Кадетство» актёр Артур Сопельник в 2021 году женился на визажисте Елизавете Туляковой, а через некоторое время пара даже обвенчалась. Но любовь не выдержала проверку временем: на днях артист сообщил о своём разводе.
До этого Сопельника дважды замечали в компании гимнастки Арины Авериной — на премьере телесериала «Аутсорс» и церемонии вручения премии VOICE. Актёр и спортсменка не выглядели как друзья: много смеялись, обнимались, поэтому неудивительно, что у любопытной публики сразу возникли вопросы. Ведь ещё не так давно Артур рассказывал, как ему повезло с женой.
Чтобы положить конец уже начавшим распространяться слухам и не дать появиться новым, звезда «Кадетства» решил всё объяснить в своей социальной сети. Оказывается они с Елизаветой расстались ещё в прошлом году.
Артур Сопельник (Фото: Инстаграм* artur_kinlepos)
Он поблагодарил экс-супругу за те годы, что они прожили вместе, за поддержку и за тот путь, который прошли вдвоём. Артист отметил, что прошлое важно для него и он относится к нему с уважением.
Его бывшая жена не оставила пост Артура без внимания. Судя по всему, у Елизаветы Туляковой свой взгляд на всё происходившее и происходящее и он очень отличается от того, как подаёт ситуацию Сопельник. Комментарий её был неожиданно резким, язвительным и ядовитым.
Елизавета Тулякова (Фото: ВКонтакте @tulyakova_eo)
А ведь ещё полтора года назад артист рассказывал, как ему повезло в браке, как он не замечает времени, проведённого вместе с Лизой и как сильно она его изменила в лучшую сторону. Артур говорил, что у него появилась «голова на плечах».
Сопельник и Аверина вместе участвовали в последнем сезоне шоу «Ледниковый период». Не исключено, что именно тогда звезда сериалов и потерял эту самую только что обретённую голову. Встречаются ли сейчас актёр и гимнастка, неизвестно.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Чтобы положить конец уже начавшим распространяться слухам и не дать появиться новым, звезда «Кадетства» решил всё объяснить в своей социальной сети. Оказывается они с Елизаветой расстались ещё в прошлом году.
«Если честно, я до последнего надеялся, что говорить об этом не придется. Думал, что в 21-м веке личное должно оставаться личным. Но когда начинают додумывать за тебя — проще сказать самому. Решение о расставании было принято давно. Не спонтанно, не на эмоциях. Мы прошли через сложные разговоры и непростые месяцы. Сейчас у каждого давно уже своя жизнь, в которой есть место счастью и радости», — рассказал Сопельник.
Артур Сопельник (Фото: Инстаграм* artur_kinlepos)
Он поблагодарил экс-супругу за те годы, что они прожили вместе, за поддержку и за тот путь, который прошли вдвоём. Артист отметил, что прошлое важно для него и он относится к нему с уважением.
«У каждого из нас — свой путь. И пусть он будет честным, спокойным и по-своему светлым. Спасибо всем за понимание», — обратился к поклонникам и подписчикам 33-летний актер.
Его бывшая жена не оставила пост Артура без внимания. Судя по всему, у Елизаветы Туляковой свой взгляд на всё происходившее и происходящее и он очень отличается от того, как подаёт ситуацию Сопельник. Комментарий её был неожиданно резким, язвительным и ядовитым.
Елизавета Тулякова (Фото: ВКонтакте @tulyakova_eo)
«Справка 1: некоторые мужья называют свое психологическое насилие и измены „сложными разговорами и непростыми месяцами“. Справка 2: иногда лучше все же продолжать молчать. Справка 3: тему считаю раскрытой настолько, что аж закрыли», — написала визажист.
А ведь ещё полтора года назад артист рассказывал, как ему повезло в браке, как он не замечает времени, проведённого вместе с Лизой и как сильно она его изменила в лучшую сторону. Артур говорил, что у него появилась «голова на плечах».
Сопельник и Аверина вместе участвовали в последнем сезоне шоу «Ледниковый период». Не исключено, что именно тогда звезда сериалов и потерял эту самую только что обретённую голову. Встречаются ли сейчас актёр и гимнастка, неизвестно.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов