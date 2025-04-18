«Старается лишний раз её не светить»: SHAMAN начал скрывать Мизулину от посторонних глаз

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) прибыл на музыкальную премию «Шансон года» вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Однако артист старался скрыть возлюбленную от посторонних и делал всё, чтобы её визит остался незамеченным.
Перед выступлением певца они находились в гримёрке. Когда пришла очередь выступать Дронову, он, минуя журналистов, вместе с Мизулиной прошёл к сцене. Екатерина всё выступление избранника скрывалась за кулисами.
После награждения SHAMAN сначала проводил Мизулину в комнату отдыха, а после вышел для беседы с журналистами.
Артист поделился с прессой, что не имеет собственного жилья в Москве, поскольку постоянно находится в турах, а в столице бывает только наездами. В связи с этим, он снимает квартиру.
После общения с представителями СМИ, Дронов поспешил к Мизулиной, и они попытались выйти из концертного зала незамеченными.
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После награждения SHAMAN сначала проводил Мизулину в комнату отдыха, а после вышел для беседы с журналистами.
Артист поделился с прессой, что не имеет собственного жилья в Москве, поскольку постоянно находится в турах, а в столице бывает только наездами. В связи с этим, он снимает квартиру.
После общения с представителями СМИ, Дронов поспешил к Мизулиной, и они попытались выйти из концертного зала незамеченными.
«Ярослав оберегает Катю, не хочет, чтобы её донимали лишними вопросами», – сообщили знакомые с ситуацией источники, слова которых приводит URA.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова