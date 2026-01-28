«Публичное самоубийство»: В России оценили слова Пугачевой о Дудаеве

28 января 2026, 21:07

Предприниматель Матус назвал слова Пугачевой о Дудаеве имиджевым самоубийством

Алла Пугачева (Фото: Instagram**/alla_orfey)

Интервью певицы Аллы Пугачёвой, в котором она лестно отзывалась о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве, стало для неё «имиджевым самоубийством». Такое мнение выразил предприниматель Андрей Матус.





Напомним, в сентябре прошлого года Пугачева заявила, что знала Дудаева, и назвала его «приличным и порядочным человеком». Она также выразила сожаление, что не смогла предотвратить его гибель.



Матус отметил в интервью RT, что после этих слов интерес россиян к Примадонне значительно упал. Теперь ее концертов и выступлений перестали ждать как в России, так и в Израиле.





«Аудитория электоральная начинает потихоньку от этих лидеров откалываться. Как только отколется окончательно — они не нужны. Кому нужна Пугачёва, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили?» — подчеркнул Матус.