Достижения.рф

Высказывания Пугачевой о Джохаре Дудаеве потребовали проверить на экстремизм

Депутат Хамзаев призвал проверить слова Пугачевой о Дудаеве на экстремизм
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев призвал проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве на экстремизм. Об этом сообщает телеканал RTVI.



С соответствующей просьбой Хамзаев обратился в Минюст. Парламентарий подчеркнул, что положительная характеристика человека, признанного террористом, может содержать элементы оправдания экстремистской или террористической деятельности.

Ранее Алла Пугачева назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», а также выразила сожаление о его гибели. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Адвокат Александр Трещёв подал в суд на исполнительницу после ее громкого заявления. Он требует взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0