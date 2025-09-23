Высказывания Пугачевой о Джохаре Дудаеве потребовали проверить на экстремизм
Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев призвал проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве на экстремизм. Об этом сообщает телеканал RTVI.
С соответствующей просьбой Хамзаев обратился в Минюст. Парламентарий подчеркнул, что положительная характеристика человека, признанного террористом, может содержать элементы оправдания экстремистской или террористической деятельности.
Ранее Алла Пугачева назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», а также выразила сожаление о его гибели. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Адвокат Александр Трещёв подал в суд на исполнительницу после ее громкого заявления. Он требует взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей.
