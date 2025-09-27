Публикация Гуфа с новой девушкой породила разговоры о романе
Гуф вновь привлёк внимание к личной жизни после фото с Вероникой Нестеровой
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) снова оказался в центре обсуждений из-за личной жизни: артист опубликовал фотографию с Вероникой Нестеровой, после чего в сети начали активно обсуждать возможный роман.
Подозрения усилили детали, обнаруженные в профиле девушки: кадры, где рука музыканта лежит у неё на колене, благодарственные подписи «самому заботливому мужчине», а также цветы и билеты на двоих на отдых в Таиланд.
Тем не менее сам Гуф в разговоре с изданием Super пояснил, что их связывают исключительно рабочие отношения.
«Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект», — заверил он.Напомним, что не так давно музыкант завершил отношения с Разият Салаховой, которой в 2022 году сделал публичное предложение. Вначале о расставании сообщила сама девушка в своём блоге, позже и Гуф подтвердил, что пара не смогла сохранить отношения.