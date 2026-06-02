Пугачева и Галкин* могут лишиться имущества в РФ по новому закону
Юрист Иван Соловьев заявил, что Алла Пугачева и Максим Галкин* могут лишиться своего имущества в РФ после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов России. Об этом пишет aif.ru.
С 1 сентября 2026 года вступит в силу законопроект, принятый Государственной Думой. Соловьев обратил внимание на то, что изменения не распространяются на действия, совершенные до этой даты.
Перечень нарушений, которые могут повлечь за собой конфискацию имущества, включает экстремизм, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, злоупотребление правом на свободу слова и другие противоправные деяния. Юрист предположил, что Пугачеву и других лиц могут лишить имущества в соответствии с этими нормами.
