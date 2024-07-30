Пугачева посетила спектакль Козловского в Латвии

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Певица Алла Пугачева приехала на моноспектакль актера Данилы Козловского, который состоялся в Латвии. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
Козловский был очень рад увидеть Примадонну на своем спектакле и признался ей в любви прямо со сцены, а после исполнил её хит «Любовь, похожая на сон».
Козловский в свою очередь поблагодарил ее за присутствие на мероприятии.
Напомним, в конце мая Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.
Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что актёр покинул Россию после начала СВО и высказывался против проведения спецоперации на своих страницах в соцсетях.
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«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль FRANK привел все в восторг. Спасибо», — написала Пугачева в соцсети.
Козловский в свою очередь поблагодарил ее за присутствие на мероприятии.
Напомним, в конце мая Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.
Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что актёр покинул Россию после начала СВО и высказывался против проведения спецоперации на своих страницах в соцсетях.
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Элина Позднякова