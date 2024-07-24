Деньги на СВО, настрой против семьи: Первые признания родственников Пугачёвой после её бегства

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Семья Аллы Пугачёвой прервала долгое молчание после бегства певицы из России. Оказалось, что племянник примадонны вместе с супругой помогают бойцам СВО.
Как семья Пугачевой помогает бойцам СВОПугачёва покинула территории России после начала спецоперации на Украине, однако родственники артистки долгое время это никак не комментировали. Недавно они прервали молчание и дали первое интервью. Выяснилось, что племянник певицы Владислав Пугачёв вместе с женой Гузель помогают бойцам СВО.
«Да, мы отправляем помощь через знакомых. Это коробки с сухпайками, вещи первой необходимости: зубная паста, зубные щетки, трусы, носки», - сказала Гузель в разговоре с «КП».
Настрой против семьиПара также занимается благотворительностью: помогают детским домам. При этом родня Аллы Пугачёвой до сих пор не понимает её позицию. Они думают, что Максим Галкин* настроил певицу и против РФ, и против семьи. До брака Алла общалась с близкими, а после замужества с юмористом — перестала.
«Я думаю, что Галкин* её использует. Человеку уже 75 лет. Она попала под его влияние и перестала общаться с родственниками. Закрыла двери. Галкин* не дает ей общаться ни с кем. Я думаю, в корыстных целях. Хотя мы никогда не просили у Аллы Борисовны денег. Она сама оказывала нам помощь», — поделилась собеседница издания.По мнению Гузель, Максим запретил Пугачевой общаться с родственниками, преследуя корыстные цели. Как считает женщина, он сделал, «чтобы у ее семьи не было близких».
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Игнорирование близкихУ Пугачёвой растет маленькая внучка Алла, которую Примадонна ни разу не видела и не поздравляла с днем рождения, хотя для девочки она единственная бабушка. Родители заметили у девочки музыкальные способности и планируют отдать ребенка на занятия вокалом.
Также у певицы есть родной племянник Влад, который носит такую же фамилию, является инвалидом и с трудом дышит. Гузель отмечает, что Пугачева даже не берет трубку, вместо неё отвечают только помощники, и те каждый раз грубят.
Заброшенная могила братаГузель добавила, что могилу родного брата Пугачевой забросили. Раньше туда ездили нанятые певицей люди, которые присматривали за захоронением, но позднее они прекратили это делать.
«Получается, что все-таки отвернулась, раз ее не интересует кладбище. Там нет крестов. А мы не можем изменения внести, потому что ответственное лицо — Алла Борисовна. В итоге я сейчас сама восстанавливаю все документы», — отметила собеседница.
Страх покушенияПо данным Lady Mail.ru, Пугачевой в Юрмале потребовалась охрана. Шоумен Стас Барецкий выдвинул предположение, что нанять секьюрити захотел Галкин. Как утруждает артиста, муж артистки крайне ревнив.
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В интернете большинство склоняется к версии, что звездная чета опасается за свою жизнь. Ряд пользователей предположили, что знаменитостей могут бояться покушения.
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* Признан иноагентом в РФ
Алина Юрчак