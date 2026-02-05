Курбан Омаров с женой впервые показали лицо своего сына
Курбан Омаров с женой Валерией впервые показали лицо своего сына Адама
Бизнесмен Курбан Омаров с супругой Валерией Магой впервые показали лицо своего сына. Об этом пишет телеграм-канал StarHit, публикуя снимки.
Пара сыграла свадьбу в мае 2024 года. Их роман начался ещё до того, как предприниматель официально развёлся с Ксенией Бородиной.
Познакомились они через общих друзей, а отношения развивались очень быстро, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет. В феврале 2025 года у знаменитой семьи родился сын Адам.
Ранее сообщалось, что жена Курбана Омарова рассказала о малыше. Она уточнила, что не сразу приняла его внешность.
