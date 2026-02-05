Достижения.рф

Курбан Омаров с женой впервые показали лицо своего сына

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бизнесмен Курбан Омаров с супругой Валерией Магой впервые показали лицо своего сына. Об этом пишет телеграм-канал StarHit, публикуя снимки.



Пара сыграла свадьбу в мае 2024 года. Их роман начался ещё до того, как предприниматель официально развёлся с Ксенией Бородиной.

Познакомились они через общих друзей, а отношения развивались очень быстро, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет. В феврале 2025 года у знаменитой семьи родился сын Адам.



Ранее сообщалось, что жена Курбана Омарова рассказала о малыше. Она уточнила, что не сразу приняла его внешность.

Никита Кротов

