«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Уехав из РФ и назвав россиян «холопами и рабами», Алла Пугачева превратилась в опальную певицу. Многие артисты не скрывают, что певица ставила им палки в колеса и мешала строить карьеру.
А недавно появились сообщения о том, что Примадонна заказала убийство известного общественного деятеля Виталия Бородина. Он уже написал заявление в Следственный комитет. Еще он подчеркнул, что в случае чего Примадонна должна будет прилететь на допрос в РФ.
Журналистка Ксения Собчак внимательно следит за этой историей. Она полагает, что Алла Пугачева, которая сейчас живет на Кипре, не способна на подобные поступки.
Сама Примадонна еще не прокомментировала новость о покушении на Виталия Бородина.
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Журналистка Ксения Собчак внимательно следит за этой историей. Она полагает, что Алла Пугачева, которая сейчас живет на Кипре, не способна на подобные поступки.
«Мы же не будем всерьез обсуждать, что Пугачева заказала убийство Бородина, правда? Хотя потенциальные свидетели у него уже есть. То есть рецидивистка Пугачева снова вышла на тропу расправ», — выразила свое мнение Ксения в передаче «Осторожно, Собчак!».
Сама Примадонна еще не прокомментировала новость о покушении на Виталия Бородина.
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Ольга Енгалычева