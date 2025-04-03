В новой песне Пугачевой нашли дискредитацию СВО

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)
Новую песню певицы Аллы Пугачевой, которая повествует о диалоге матери и погибшего на войне сына, нужно проверить на дискредитацию СВО. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, песня лишь прикрывается патриотизмом, а на самом деле представляет собой «западную методичку».
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«Мы считаем это (песню «Мама». — прим.ред.) дискредитацией специальной военной операции. Надо, чтобы эксперты МВД или Министерства юстиции оценили и дали оценку, а не частные организации. Мы сегодня подготовим ряд обращений на дискредитацию ВС России. Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается», — возмутился он.Бородин добавил, что готовится обратиться в Генпрокуратуру, но призвал пока не делать поспешных выводов, а дождаться заключения экспертизы.
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Данил Пономарев