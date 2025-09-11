Глава ФПБК Бородин предложил запретить Алле Пугачёвой зарабатывать в РФ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить певице Алле Пугачёвой зарабатывать на территории России. Об этом он заявил в интервью RT.
Бородин обвинил артистку в предательстве Родины, напоминая, что она негативно высказывалась о россиянах и свободно вела концертную деятельность в странах НАТО.
«И холопами называла, и поддерживает мужа, и ездит по странам НАТО — даёт концерты, всякие мероприятия проводит. Это ненормально», — сказал RT глава ФПБК.
Он также напомнил, что считает звезду причастностной к организации покушения на его жизнь. Причина — деятельность возглавляемой им организации. Глава ФПБК не раз призывал лишить певицу званий, государственных наград и признать Пугачёву иноагентом.
А у Примадонны и без того хватает беспокойств. Например, в конце августа выяснилось, что она рискует потерять права на бренд «Алла Борисовна».
Бородин считает, что въезд артистки в Россию должен быть разрешен только при одновременном возбуждении уголовного дела против нее и немедленного проведения следственных действий.
10 марта «Радио 1» передавало, что Бородин написал на певицу заявление в Следственный комитет РФ.
