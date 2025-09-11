Глава ФПБК Бородин предложил запретить Алле Пугачёвой зарабатывать в РФ

11 сентября 2025, 01:50

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить певице Алле Пугачёвой зарабатывать на территории России. Об этом он заявил в интервью RT.





Бородин обвинил артистку в предательстве Родины, напоминая, что она негативно высказывалась о россиянах и свободно вела концертную деятельность в странах НАТО.





«И холопами называла, и поддерживает мужа, и ездит по странам НАТО — даёт концерты, всякие мероприятия проводит. Это ненормально», — сказал RT глава ФПБК.