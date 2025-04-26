«Пугачёва сама придумала Примадонну»: певец Юлиан высмеял знаменитых артистов

Юлиан (фото: ВКонтакте @julianradio)
Певец Юлиан заявил, что артистов должно волновать признание публики, а не стремление к регалиям и титулам. Он, в свою очередь, никогда не хотел стать знаменитостью, а был просто предан музыке и сцене.
«Всегда повторяю, что звёзд не существует, звёзды – это понятие астрономическое, они на небе. Когда говорят: «Я звезда, я король, я Примадонна…» Люди сами всё это придумывают, внушают себе годами. Пугачева сама, наверное, Примадонну придумала. Кто король? Люди смеются. Сейчас 21-й век, можно почитать комментарии. (…) Идут просто полотна правды! Поэтому смешно. Какие там короны, перья и регалии?», – заявил исполнитель на YouTube-канале «Школа своих ошибок».Юлиан также напомнил, что работал с известными артистами, в том числе с Людмилой Зыкиной.
«Мы ездили с ней на гастроли. Я видел, как она общается с людьми. Ну какая же она Примадонна? Она как простой человек общалась. Чем человек выше, тем он проще. Чем гениальнее, тем он доступнее. И все эти золотые унитазы… Райдер, когда в гримерку нужно принести какой-то крутой коньяк. Зачем? Кому-то трусы, носки нужны. Купить сами себе не могут? Я не понимаю. Стыдно должно быть!», – подчеркнул певец.Он также отметил, что всегда отличался довольно скромным райдером, нередко удивляя им организаторов концертов.
Юлиан добавил, что старается оставаться скромным человеком, поскольку помнит, что вырос в простой семье. Но напомним, что в 1990-х он пел для королевы Великобритании Елизаветы II, став единственным из российских артистов, удостоившимся такой чести. Также Юлиан дружил с Нонной Мордюковой, с трепетом относится к Александре Пахмутовой и другим легендарным артистам.
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Анастасия Чинкова