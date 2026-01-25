«Пугать ребёнка»: Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла причину пластики лица
Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила причины пластической операции
Пианистка и бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила причины пластической операции. Её слова приводит издание VOICE.
Цымбалюк-Романовская заявила, что в период брака полностью посвящала себя заботе о здоровье супруга.
«Мой брак был очень тяжёлым... Я ходила в салоны на процедуры, но было большое напряжение, которого не замечала. Поняла это лишь потом, спустя несколько лет. Любила мужа, и для меня было главное, чтобы ему было хорошо», — пояснила она.Пианистка отметила, что со временем осознала необходимость уделять внимание себе.
«Перед тем, как забеременеть, я сделала себе блефаропластику. Понимала, что будут бессонные ночи, что веки обратно не поднимутся, что в ближайшие пять или десять лет я не буду пугать ребёнка послеоперационным видом», — рассказала Виталина.Артистка добавила, что рада своему решению и теперь чувствует себя комфортнее.