Пуговка из «Папиных дочек» вышла замуж и уже развелась

01 сентября 2026, 17:20

Актриса Старшова рассказала, что вышла замуж за неделю и развелась

Екатерина Старшова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», призналась, что вышла замуж и уже развелась. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram*.





24-летняя артистка профессионально занимается фигурным катанием. По ее словам, однажды она устроилась работать на круизный лайнер с ледовыми шоу. Там девушка подписала контракт и зарегистрировала брак со своим партнером по льду. Подготовка к церемонии заняла всего неделю, пара расписалась в Грузии.

«Я выхожу замуж в Грузии, готовясь к свадьбе неделю. У меня было такое же лицо, как у вас сейчас. Спойлер: я уже развелась», — написала Старшова.