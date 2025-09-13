«Пускай он спокойно живёт»: Седокова разругалась с настойчивыми журналистами из-за Тиммы

13 сентября 2025, 17:49

Анна Седокова поругалась с журналистами из-за вопросов о Янисе Тимме

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова оказалась в неприятной ситуации после съёмок, когда две молодые журналистки настойчиво пытались взять у неё комментарии по делу о самоубийстве её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.





Артистка поделилась, что девушки снимали её на смартфоны и задавали болезненные вопросы, несмотря на отказ Анны общаться.



Певица была без машины, поэтому попыталась спешно удалиться, но журналистки не отставали, что привело к напряженной потасовке. Анна выразила понимание к работе СМИ, однако подчеркнула, что всему есть предел и призвала оставить имя Тиммы в покое.





«Уже давно пора, уже надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он спокойно где-то там на небесах существует. И не стоит этого всего. Зачем вы причиняете такую боль всем? Ради денег, пиара? Память о человеке намного важнее! Я первый раз столкнулась с такой агрессией. Неужели непонятно, что если я не комментирую, даже такую жёсткую ложь обо мне, то это лишь потому, что я уберегаю его имя от правды, которая может ранить всех. Тем более, тех людей, которые сделали так много плохого, а сейчас кричат громче всего. Очень грустно и печально!» – написала певица в своём Telegram-канале.