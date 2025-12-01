«Я сорвалась»: загадочный пост Бритни Спирс встревожил семью и фанатов
Родные Бритни Спирс обеспокоены после её тревожного послания
Бритни Спирс снова заставила фанатов переживать: певица разместила в личном блоге эмоциональное послание, которое многие сочли тревожным.
Как пишет RadarOnline, близкие артистки серьёзно обеспокоены её ментальным состоянием.
В тексте Бритни рассуждала о внутренних переживаниях и уроках, которые преподносят тяжёлые жизненные ситуации. Она подчеркнула, что людям важно не терять свою «детскую» часть — самую уязвимую, чувствующую и настоящую.
«Мы взрослеем и становимся женщинами, но рискнёте ли вы сохранить эту хрупкую часть души и позволить ей говорить?» — написала артистка.Певица также отметила, что иногда для появления «редких и прекрасных вещей» в жизни приходится чем-то жертвовать.
В финале пост неожиданно изменил тон: Бритни намекнула на некую вечеринку и с самоиронией призналась в переедании после Дня благодарения.
«Я сорвалась… была такой плохой — но это было чертовски хорошо. Прости меня, отец», — завершила она.