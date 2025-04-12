Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»

«Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»

Анна Хилькевич выразила надежду, что уход Асмус из сериала «Склиф» был хайпом
Анна Хилькевич и Кристина Асмус (Фото: Телеграм @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич и Кристина Асмус (Фото: Телеграм @khilkevich_anna)

Недавно представитель Кристины Асмус прокомментировала Super скандал с лишением артистки ключевой роли в сериале. Она заявила, что уход из проекта был плановым. Однако существует и другое мнение. Высказаться о происходящем захотела и Анна Хилькевич в своем Телеграм-канале.
«Меня дико триггерит, когда артисты начинают «творить чудеса» и нарушать дисциплинарные нормы», — выразила свое мнение звезда «Универа».

Хилькевич вспомнила, что во время учебы в театральном им говорили, что артист может не приехать на съемки лишь по одной уважительной причине — уход их жизни.

«Все остальное — не считается», — уточнила она.

При этом Хилькевич призналась, что не знает, что в действительности случилось на съемочной площадке «Склифа».

Телеведущая обратила внимание, что знает артистов, которые не проявляют уважения к коллегам, опаздывают или в принципе пропускают съемки. Однако Хилькевич не стала называть конкретные имена актеров, которые «ловят приподнятое состояние».

«Температура, нога болит, попа горит — неважно. Ты взял на себя ответственность», — отметила звезда.

Читайте также:

«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике

«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
#съёмки
#сериал
#актриса
#актеры
#артист
#скандал
«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике
Лолита Милявская заявила, что Паша Техник не берег себя и свой талант
12 апреля 2025, 08:10

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская заявила, что умерший рэпер Паша Техник не берег себя и свой талант. Артистка считает, что при подобном образе жизни он не мог прожить долго. Ее процитировал журнал Voice.
Скончавшегося в Таиланде рэпера Пашу похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе 11 апреля. Простаиться с Пашей пришли, по оценке его директора Марка Яровного, порядка восьми тысяч человек. Многие фанаты музыканта плакали, провожая Техника в последний путь. Кадры с похорон, появившиеся в Сети, не смогли оставить равнодушной и Лолиту.

«Для многих он абсолютно культовый персонаж. Но не в смысле поведения, наверное, последних лет его жизни, на которое я тоже попадала в интернете, а, наверное, той музыки, которой он занимался», — призналась певица.

Лолита выразила мнение, что рэпер при подобном образе жизни не мог прожить долго. Она назвала смерть Паши «закономерным финалом» одаренного Богом человека, который не берег себя.

«Это их личный выбор, и они могут ни в грош не ставить этот талант», — обратила внимание Милявская за кулисами симфонического шоу «Авторадио. Классика. Дуэты», которое прошло в Государственном Кремлевском дворце.

Читайте также:

«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
#смерть
#певица
#кладбище
#мнение
#человек
#рэп
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пришлось квартиру дарить»: Агутин сделал роскошный подарок внебрачной дочери в надежде на внуков
Леонид Агутин подарил дочери Полине на 29-летие квартиру в надежде на внуков
12 апреля 2025, 07:46

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин сделал щедрый подарок своей старшей дочери Полине на ее 29-летие — квартиру. Он надеется, что это поможет ей с партнером задуматься о детях, а ему — наконец подержать внуков от Полины на руках. О своих ожиданиях Агутин рассказал журналистам «Комсомольской Правды» на дне рождения «Авторадио».
Полина является внебрачной дочкой Агутина. В 90-х годах Леонид повстречал ее маму, балерину Марию Воробьеву, и их отношения продлились около года. Однако потом пара рассталась, несмотря на рождение дочери.

Мария дала Полине свою фамилию, воспитывая девочку. При этом Агутин всегда поддерживал связь с дочкой и всячески помогал материально.

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
Внебрачная дочь, которая давно живет за границей, пока не радует отца внуками, хотя уже много лет состоит в отношениях. Агутин признался, что его это огорчает. Он с нетерпением ждет, когда станет дедушкой. Чтобы убрать возможные преграды, он решил подарить дочери жилье, веря, что это подтолкнет ее к важному шагу.

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

«Мы скоро увидимся. Обычно дарю то, что она скажет. В этот раз пришлось квартиру дарить. Я спросил: «Когда вы мне дадите уже этого (наследника)? Вы же живете вместе!» Они семь лет уже. Не кажется вам, что пора бы уже?», — говорил Агутин.
В ответ на это Полина шутливо сказала: «Да мы бы с удовольствием, нам жить-то негде!»

И, как результат, отец решил сделать шикарный праздничный подарок.

Кстати, день рождения Полины прошел еще месяц назад, но тогда у Агутина не вышло лично поздравить дочь.

Дочка Леонида Агутин Полина (Фото: Instagram* @agutinleonid)

«Поленька, доченька моя старшая! Первое моё отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с Днём Твоего Рождения! Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю! Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим и нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!», — писал он несколько недель назад в личных соцсетях.
Жизнь Полины проходит далеко от Москвы. Она побывала в разных странах Европы во время взросления: жила и в Испании, и во Франции. Сейчас она, предположительно, обосновалась в Лондоне.

Читайте также:

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

«Бил снова и снова»: актриса Белла Торн призналась, что Микки Рурк оставил болгаркой синяки на ее гениталиях

*Запрещенная в России экстремистская организация
#жильё
#певец
#жизнь
#день рождения
#будущее
#подарок
#девушка
#отец
#отношения
#счастье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бил снова и снова»: актриса Белла Торн призналась, что Микки Рурк оставил болгаркой синяки на ее гениталиях
Белла Торн обвинила Микки Рурка в ударах болгаркой по ее гениталиям до синяков
12 апреля 2025, 06:19

Микки Рурк (Фото: кадр шоу Celebrity Big Brother 2025)

Актриса Белла Торн обвинила Микки Рурка в намеренном причинении вреда её гениталиям во время съёмок триллера «Девушка» в 2020 году. Об этом она сообщила в личных соцсетях, добавив, что плачевный инцидент с использованием металлической болгарки стал лишь частью унижений от Микки на съёмочной площадке.
По словам Торн, Рурк, вопреки сценарию, направил инструмент не на коленную чашечку, а в область её половых органов через джинсы. Металлическая шлифовальная машинка оставила на ее гениталиях синяки.

Белла Торн (Фото: Instagram* @bellathorne)

«Мне пришлось работать с этим мужчиной — в сцене, где я стою на коленях, а мои руки связаны за спиной. Он должен был приложить металлическую шлифовальную машинку к моему колену, а вместо этого он приложил ее к моим гениталиям через джинсы. Он бил по ним снова и снова», — рассказала Торн, подчеркивая, что подобное поведение «отвратительно».
Микки Рурк (Фото: Instagram* @mickey_rourke_)

Это — не первое обвинение, которое выдвигают против Рурка девушки. Во время недавних выходов на реалити-шоу Рурк вновь отличился: мужчину раскритиковали за то, что он «облапал» телеведущую.

Позже он негативно высказался в сторону девушки, относящейся к ЛГБТ**-движению. Актер заявил участнице-лесбиянке**, что будет голосовать за её исключение, а также предположил, что она «сменит предпочтения» после четырёх дней рядом с ним. За последние слова Рурка заставили извиниться.

Читайте также:

«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

*Запрещенная в России экстремистская организация

**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
#инцидент
#шоу
#актриса
#instagram
#девушка
#актёр
#обвинение
#лгбт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер канадский режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф
Канадский режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф умер 94 года
12 апреля 2025, 05:44

Тед Котчефф (Фото: кадр видео на Youtube-канале Film Courage)

Канадский режиссёр Тед Котчефф, известный по фильмам «Рэмбо: Первая кровь» и «Уикенд у Берни», скончался в возрасте 94 лет. Информацию о его смерти подтвердил сын Томас, сообщает телеканал CBC.
Котчефф ушёл из жизни мирно, в кругу близких. Это случилось в четверг.

«Он скончался от старости, в окружении родных и близких», — сказал сын режиссера.
Его карьера охватывает несколько десятилетий: от культового боевика с Сильвестром Сталлоне («Рэмбо: Первая кровь», 1982) до последней работы — фильма «Стрелок» (1995). В 2017 году режиссёр составил мемуары «Director's Cut: My Life in Film» («Режиссёрский монтаж: Моя жизнь в кино»), где рассказал о своем творческом пути.

В ночь с 11 на 12 апреля стало известно, что кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Его дочь пояснила, что семья решила сообщить о трагедии позже, уважая волю покойного не приглашать никого на похороны.

Читайте также:

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото
#кино
#жизнь
#режиссёр
#карьера
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото
Олег Майами прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на фото, вновь намекая на роман
12 апреля 2025, 04:53

Олег Майами и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @miamioleg_official)

Певец Олег Майами выложил на своем аккаунте новый пост, где нежно прижимается к Ольге Бузовой, намекая на чувства. Он подарил ей парфюм и написал, что сам от него в восторге. Этот жест снова заставил фанатов гадать, не скрывают ли звезды романтические отношения.
Олег и Ольга уже не раз подливали масла в огонь сплетен. Их поцелуй на концерте, совместное исполнение песни «Такси» и многозначительные фото заставляли поклонников думать о чем-то большем «за кулисами». На одном из последних снимков Майами сидит рядом с Бузовой, целуя ее в щеку, а она закрывает глаза с улыбкой.

«Подарил своей новый аромат, сам от него дурею», — подписал Майами в посте.
Олег Майами и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @miamioleg_official)

Комментаторы в один голос пожелали «паре» счастья, реагируя так, словно Олег выложил прямое подтверждение своему глубокому интересу в Ольге.

«Очаровашки, невозможно взгляд оторвать! Олег и Ольга счастья Вам! Свадьбу ждём!», — написали под новыми фотографиями.
«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
Однако Бузова ранее всегда отвечала на вопросы о романе уклончиво. Однажды она сказала, что влюбленные взгляды и дурачества с Олегом — это не игра, а искренность. Но официально пара ничего не подтверждает, оставляя простор для фантазий.

Майами также настаивал, что их объединяет лишь дружба. Он признавался, что они давно рядом, поддерживают друг друга и иногда целуются.

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

«Хочу, чтобы вы понимали. Мы не встречаемся с Олей. (...) Это сложно назвать поцелуем большой любви. Это любовь, но не совсем стандартная. Мы любим свою работу, профессию, но еще есть друг у друга», — пытался объяснить он.
Более того, недавно Ольга «дразнила» фанатов снимками с таинственным мужчиной, скрывая его лицо смайликом. Он водил ее по ресторанам и задаривал цветами, но кто это, так и осталось загадкой. Часть пользователей отметила, что «загадочный любимый» не походил на Олега Майами.

Читайте также:

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

«Проваливай отсюда»: Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках последнего выпуска Comedy Club

«Хочу внуков!»: Жасмин эмоционально поздравила невестку с днём рождения

*Запрещенная в России экстремистская организация
#фото
#любовь
#игра
#глаза
#шоу-бизнес
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате