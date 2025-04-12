«Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»

Анна Хилькевич и Кристина Асмус (Фото: Телеграм @khilkevich_anna)
Недавно представитель Кристины Асмус прокомментировала Super скандал с лишением артистки ключевой роли в сериале. Она заявила, что уход из проекта был плановым. Однако существует и другое мнение. Высказаться о происходящем захотела и Анна Хилькевич в своем Телеграм-канале.
«Меня дико триггерит, когда артисты начинают «творить чудеса» и нарушать дисциплинарные нормы», — выразила свое мнение звезда «Универа».
Хилькевич вспомнила, что во время учебы в театральном им говорили, что артист может не приехать на съемки лишь по одной уважительной причине — уход их жизни.
«Все остальное — не считается», — уточнила она.
При этом Хилькевич призналась, что не знает, что в действительности случилось на съемочной площадке «Склифа».
Телеведущая обратила внимание, что знает артистов, которые не проявляют уважения к коллегам, опаздывают или в принципе пропускают съемки. Однако Хилькевич не стала называть конкретные имена актеров, которые «ловят приподнятое состояние».
«Температура, нога болит, попа горит — неважно. Ты взял на себя ответственность», — отметила звезда.
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Ольга Енгалычева