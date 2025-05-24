«Пусть вдохнет родной воздух»: Саша Зверева сделала необычный подарок для дочери после учебы в Париже

Василиса (Фото: Инстаграм*/sashazvereva)
Дочь певицы Саши Зверевой получила диплом бакалавра гуманитарных наук с отличием после двух лет в парижском университете. Василиса изучала предпринимательство и управление с экологичным подходом.
«Мы сэкономили два года обучения в университете в Париже благодаря трем годам колледжа в Санта-Монике», — пояснила певица.После выпуска девушка планирует вернуться в США для получения практического опыта. Звездная мама полностью обеспечивала ее потребности во время учебы, разрешая путешествовать по Европе.
«Пока есть возможность — пусть ребенок радуется жизни», — отметила она.В качестве подарка к окончанию учебы Саша Зверева организовала дочери поездку в Москву.
«После шести лет за границей — увидеть родных, вдохнуть родной воздух, вспомнить корни. Пусть этот путь будет только началом чего-то большого. Любовь, свобода, опыт — и опора в лице мамы», — добавила бывшая участница шоу «Звезды в джунглях».Читайте также:
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