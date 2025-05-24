«В хороводе участвуют все, даже собаки»: дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой танцует с Пухом

Павел Воля и София (Фото: Телеграм*/pvolya)
Недавно резидент Comedy Club представил музыкальный проект MAMARODINA, переосмысливающий культурный код России. Первая композиция «Хоровод» стала популярна в Сети.
«Я очень люблю эти старые русские песни. Это окунает меня в детство. Эти песни мне пели мои бабушка и прабабушка перед сном. Мне очень хочется, чтобы эти песни продолжали жить», — поделился артист.Его дочери так понравился мотив, что она решила станцевать под песню с любимым питомцем — собакой породы чау-чау по кличке Пух.
«У нас в хороводе участвуют все, даже собаки. Целый день на репите. Причем ставит София», — прокомментировал комик.Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают двоих детей — 12-летнего Роберта и 10-летнюю Софию. Оба ребенка родились в мае с разницей в девять дней.
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