Матвеев о семейных буднях с Боярской: «Я папа за рулем — отвези-привези, порежь огурцы»

Максим Матвеев (Фото: Инстаграм*/maxim_matveev_)
Максим Матвеев и Елизавета Боярская предпочитают не афишировать личную жизнь. Они считаются одной из самых крепких пар в российском кино. Сейчас, пока жена занята работой, муж взял на себя воспитание детей.
«Мы строим расписание так, чтобы чередоваться. Я сейчас не работаю, работает Лиза. Я папа за рулем — отвези-привези, кружки, школы. Порежь огурцы, можно салат» — рассказывает 42-летний мужчина.К слову, дети звезд — 13-летний Андрей и 6-летний Гриша — совершенно разные. По словам Боярской, старший сын стесняется актерской профессии родителей, а младший, наоборот, проявляет артистические способности, с удовольствием занимаясь вокалом и танцами.
Напомним, ранее Матвеев раскрыл свое отношение к любовным сценам жены.
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