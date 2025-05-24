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Матвеев о семейных буднях с Боярской: «Я папа за рулем — отвези-привези, порежь огурцы»

Максим Матвеев рассказал, как они с Елизаветой Боярской воспитывают двоих сыновей
Максим Матвеев (Фото: Инстаграм*/maxim_matveev_)

Максим Матвеев (Фото: Инстаграм*/maxim_matveev_)

Максим Матвеев и Елизавета Боярская предпочитают не афишировать личную жизнь. Они считаются одной из самых крепких пар в российском кино. Сейчас, пока жена занята работой, муж взял на себя воспитание детей.
«Мы строим расписание так, чтобы чередоваться. Я сейчас не работаю, работает Лиза. Я папа за рулем — отвези-привези, кружки, школы. Порежь огурцы, можно салат» — рассказывает 42-летний мужчина.
К слову, дети звезд — 13-летний Андрей и 6-летний Гриша — совершенно разные. По словам Боярской, старший сын стесняется актерской профессии родителей, а младший, наоборот, проявляет артистические способности, с удовольствием занимаясь вокалом и танцами.

Напомним, ранее Матвеев раскрыл свое отношение к любовным сценам жены.

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#семья
#воспитание
62-летний Том Круз забрался на крышу автомобиля, чтобы впечатлить фанаток
Том Круз залез на крышу автомобиля на премьере фильма «Миссия невыполнима»
24 мая 2025, 08:38

Том Круз (Фото: Инстаграм*/tomcruise)

На премьере фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата» Том Круз забрался на крышу автомобиля, чтобы впечатлить фанатов. Об этом пишет «СтарХит».
В социальных сетях восхищаются физической формой 62-летнего актера. Особенно его поступок впечатлил женскую аудиторию.
«А я резко встала с кровати и хромаю», — написала одна из фанаток.
К слову, недавно в Астории открылась выставка, где представлены культовые реквизиты, костюмы, а также кадры с трюками главного героя. Например, показана сцена, где Том Круз задерживает дыхание на 6 минут.
«Временами это очень больно. Наступает момент, когда думаешь: ладно, я в деле, мы это делаем»», — признается он.
Также о профессионализме актера высказался режиссер Кристофер Маккуорри.
«Когда вы видите Тома в самолете — он за штурвалом. По сути, он сам себе съемочная группа: управляет камерой, играет и летает», — отметил постановщик.
Координатор трюков Уэйд Иствуд также подтвердил, что все кадры сняты в реальных условиях, без хромакея.

Несмотря на название «Последняя расплата», которое воспринимают как возможное завершение франшизы, Том Круз намекнул на продолжение.
«Я говорил, что буду снимать фильмы до 80 лет. На самом деле — до 100», — заявил он.
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#звёзды
#шоу-бизнес
#актеры
#актёр
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Анна Плетнева рассказала, во сколько ей обошлось платье из стикеров
Анна Плетнева рассказала, как создавала платье из стикеров для премии RU.TV
24 мая 2025, 08:00

Анна Плетнева (Фото: Инстаграм*/dusya_star)

47-летняя Анна Плетнева представила необычный наряд для музыкальной премии RU.TV. Дресс-кодом вечера стал офисный стиль «за кадром». Певица три дня создавала платье из стикеров, потратив на материалы 4500 рублей. Об этом пишет «СтарХит».
«Накупила: стикеры — 3000 рублей, степлер — 1000, скрепки — 500. Я уже двое суток между концертами сижу и степлером креплю эти бумажки. Еще почти целое платье осталось. Я не знаю, смогу ли это делать или нет. Я уже хочу все выбросить», — поделилась солистка группы «Винтаж».
Образ дополнили скрепки в волосах вместо заколок и на ушах вместо серег, а также «сапоги» из стикеров. На красной дорожке певица предложила звездным коллегам оставить автографы на своем платье.
«Собираюсь его продать за большие деньги и отдать их на благотворительность. Премия — это конечно же здорово, но моя самая большая награда — это вы, мои дорогие», — заключила Анна Плетнева.
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#певица
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#звёзды
#шоу-бизнес
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Меган Фокс призналась в незапланированной беременности от экс-возлюбленного
Меган Фокс призналась, что не планировала ребенка от Колсона Бейкера
24 мая 2025, 07:27

Меган Фокс (Фото: Instagram* @meganfox)

Меган Фокс призналась, что не планировала ребенка от бывшего бойфренда Колсона Бейкера. По ее словам, беременность стала для нее «счастливой неожиданностью». Об этом актриса написала на своей странице в социальной сети.
Как сообщает «7Дней», в комментарии к прошлогоднему клипу актриса также называла свое положение «сюрпризом». Поклонники гадают, с чем это заявление связано: с боязнью из-за прошлого выкидыша или с неуверенностью в отношениях с экс-возлюбленным.

Напомним, пара познакомилась в 2020 году, обручилась в 2023-м, но вскоре рассталась. После кратковременного воссоединения Фокс и Бейкер окончательно разошлись, когда актриса уже была беременна. Несмотря на разрыв, она разрешает Бейкеру участвовать в воспитании их общего ребенка.

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#дети
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«Надо наказывать»: Наталья Подольская рассказала о буллинге со стороны учителя
Наталья Подольская столкнулась с буллингом со стороны учителя
24 мая 2025, 04:43

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Несмотря на свой успех, Наталья Подольская до сих пор вспоминает трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в школьные годы. Как оказалось, певицу травила собственная учительница, применяя к ней в том числе и физическое насилие.
Наталья раскрыла имя преподавательницы, чтобы найти других жертв жестокого обращения педагога. Прочитав сообщения откликнувшихся Подольская ужаснулась количеством человек, которые столкнулись с буллингом. На фоне этого певица вспомнила о намерении Госдумы ввести закон об ответственности за буллинг.

«А бы предложила подумать и об обратной стороне медали. Кто защитит детей от таких вот «учителей», как моя? Считаю, за проявление жестокости и буллинг их тоже надо наказывать. К сожалению, это сегодня случается сплошь и рядом, и мне даже представить страшно, на что буду способна я, если узнаю, что кто-то хоть пальцем тронул моих сыновей или сказал в их адрес что-то грубое и унизительное», — сказала Подольская в интервью для «Леди Mail».

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К тому же Наталья призналась, что до сих пор тяжело реагирует на хейтеров. К тому же у звезды есть комплексы в отношении себя и неуверенность.

«Но больше всего меня задевают замечания в адрес моей семьи: на моей странице писать что-то неприятное о тех, кого я люблю, просто нельзя. Отважившихся на такое я неизменно блокирую», — рассказала Подольская.

Опорой для певицы является ее семья, а в особенности супруг Владимир Пресняков. Пара вместе еще с середины нулевых и до сих пор не давали поводов для сплетен о своей личной жизни. Самого Владимира звезда считает единственным в мире мужчиной, который ей по настоящему подходит.

«Я уверена, что мы с мужем — как раз две части одного целого, разделенные когда-то в прошлом», — откровенничает Наталья.

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#учитель
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#школа
#насилие
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Мир узнал о дочери Фредди Меркьюри, которой уже 48 лет
24 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/shalunts

Мир узнал, что у вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри есть дочь, которой уже 48 лет. Женщина родилась в 1976 году от романа звезды с женой близкого друга.
Информация об этом появилась в новой книге с биографией Меркьюри под названием «С любовью, Фредди», автором которой является Лесли-Энн Джонс. Издание появилось в распоряжении британской газеты Daily Mail.

«Книга "С любовью, Фредди" повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии". О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин», — пишет автор книги.

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Ранее официально признавалась бездетность артиста. Сама автор называет историю правдивой.

Дочь Меркьюри работает врачом и живет в Европе. При этом личность ее неизвестна, но в письме она подписалась латинской буквой «B». Как оказалось, Фредди часто навещал дочь, а перед своей смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, ставших основой биографии певца, написанной Лесли-Энн Джонс. Публикация книги ожидается в сентябре.

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#любовь
#книга
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#певец
#звёзды
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