Максим Галкин* устроил танцы под дождем на отдыхе в Юрмале

12 июля 2025, 08:55

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Максим Галкин* продолжает делиться моментами семейного отдыха в Юрмале. На этот раз юморист опубликовал видеоролик, на котором танцует под проливным дождем под хит Софии Ротару «Вот и лето прошло».