Максим Галкин* устроил танцы под дождем на отдыхе в Юрмале
Максим Галкин* продолжает делиться моментами семейного отдыха в Юрмале. На этот раз юморист опубликовал видеоролик, на котором танцует под проливным дождем под хит Софии Ротару «Вот и лето прошло».
Муж Примадонны не стал прятаться от непогоды, наоборот — решил устроить импровизированное шоу. Артист надел кофту и шорты белого цвета, из-за чего ткань намокла и стала практически прозрачной, продемонстрировав его подтянутое тело.
К слову, ранее шоумен показывал свою супругу, которая прогуливалась по пляжу во время заката. В какой-то момент певица жестом попыталась остановить съемку, но тот ее не послушал, продолжив записывать видео. Тогда она в шутку пригрозила пальцем, но вскоре не сдержалась и засмеялась.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
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