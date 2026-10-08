«Я есть на любовь, дружбу и понимание»: Боня объяснила свою версию конфликта с Сысоевой
Виктория Боня ответила на обвинения команды Нади Сысоевой в кибербуллинге
Конфликт Виктории Бони и Нади Сысоевой, который вспыхнул во время съемок шоу «Выжить в Дубае» в 2024 году, получил новое продолжение. Спустя два года блогеры вновь обменялись колкостями в соцсетях. После обвинений со стороны команды Сысоевой Боня в эксклюзивном комментарии для Super представила свою версию произошедшего.
Ранее представители Нади заявили, что после проекта Виктория якобы занималась кибербуллингом актрисы, в том числе заказывала ботов и негативные комментарии. Боня эти обвинения категорически отвергла. По ее мнению, Сысоева пытается оправдать свое поведение, а сама история лишь показывает, что за прошедшие годы актриса так и не сделала выводов.
«Надя до сих пор пытается вырулить своё противное поведение, и мне это говорит только о том, что за эти три года Надежда так ничему и не научилась. Очень жаль. Люди часто наступают на одни и те же грабли. И снова они бьют в лоб», — заявила блогер.Отдельно Виктория высказалась о претензиях по поводу негативных комментариев в адрес Сысоевой. Она подчеркнула, что не каждое критическое высказывание в интернете связано с ботами или заказной кампанией. По словам Бони, зрители могли самостоятельно посмотреть шоу и сформировать собственное мнение об участницах.
При этом продолжать публичную перепалку Виктория не намерена. Блогер заявила, что не хочет выяснять отношения и тратить силы на очередной виток конфликта.
«Я не готова ругаться и что-то выяснять. Меня просто на это нет! Я есть на любовь, дружбу и понимание», — подчеркнула Боня.