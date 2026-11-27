«Пустота и боль»: Филипп Киркоров заявил о внезапной потере в своей семье
Филипп Киркоров сообщил о смерти своего мальтипу Леброна
Певец Филипп Киркоров сообщил в личном блоге о смерти своего питомца.
У артиста умер мальтипу по кличке Леброн. О причинах внезапной кончины собаки Киркоров не рассказал.
«Вчера не стало Леброна... Пустота и боль. Нашему малышу-мальтипу был всего годик», — написал артист.Отметим, что недавно год исполнился другому любимцу певца по кличке Коля.
«Удивительно, сколько счастья могу подарить четыре лапы, мокрый нос и один виляющий хвост. И как быстро кто-то четвероногий становится родным», — заявил певец в день рождения пса.Филипп Бедросович подготовился ко дню рождения четвероногого друга и заказал для него специальный собачий торт с портретом.