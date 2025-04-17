Путин наградил Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Президент России Владимир Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Татьяна Буланова имеет звание заслуженной артистки РФ. В 1994 году стала обладательницей премии «Овация». Исполнительница входит в Международный союз деятелей эстрадного искусства. Снималась в кинофильмах, в том числе и в главной роли. Песни в исполнении знаменитости звучали в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Помимо Булановой, награду присвоили певице Анне Семенович, а актеры Александр Олешко и Максим Аверин получили звание народного артиста.
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Помимо Булановой, награду присвоили певице Анне Семенович, а актеры Александр Олешко и Максим Аверин получили звание народного артиста.
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Никита Кротов