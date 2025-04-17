«Просто плачу от бессилия»: рукоприкладство, алкоголизм и другие семейные скандалы Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)
Семья Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова вновь оказалась в центре внимания. В СМИ и социальных сетях распространяется информация о проблемах в личной жизни пары. «Радио 1» расскажет, действительно ли телеведущая столкнулась с трудностями, связанными с алкоголизмом супруга?
Возможные проблемы с алкоголем в семье Леры Кудрявцевой
В начале 2024 года Кудрявцева сообщила о разрыве с Игорем Макаровым, указав причиной проблемы, связанные с его алкогольной зависимостью. Телеведущая заявила, что намеренно сделала личную информацию публичной, надеясь, что это поможет мужу справиться с зависимостью. По её словам, она ушла от супруга, подчеркнув, что «алкоголь — зло».
Позднее стало известно, что Макаров прошёл курс реабилитации. Кудрявцева называла учреждение, в котором он находился, «санаторием». Осенью 2024 года телеведущая опубликовала совместную фотографию с хоккеистом, намекнув на примирение. Однако поклонники не разделили оптимизма звезды, напоминая, что зависимость — хроническое заболевание, способное вернуться в любой момент.
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В начале 2025 года Кудрявцева сделала ещё одно эмоциональное признание, в котором заявила о своём тяжёлом эмоциональном состоянии. Она рассказала, что страдает от созависимости, чувствует полное истощение и больше не знает, как справляться с ситуацией.
«Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать… Впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — сообщила она.
Это вызвало новую волну обеспокоенности среди её поклонников. Некоторые начали подозревать, что телеведущая тоже могла начать употреблять алкоголь, чтобы «быть на одной волне» с мужем. Однако официальных подтверждений этому нет.
Реакция Леры Кудрявцевой на слухи и скандалы
На фоне обсуждений личной жизни Леры Кудрявцевой появилась информация о её якобы участии в инциденте с няней. В ряде СМИ сообщалось о предполагаемом факте насилия. Кудрявцева категорически опровергла эти обвинения и публично заявила о намерении обратиться в суд.
Телеведущая подчеркнула, что никогда в жизни не позволяла себе поднять руку на ребёнка или на тех, кто работает с ней. Она жёстко раскритиковала СМИ за распространение ложной информации. Свою реакцию на происходящее она назвала «инфернальным писцом» и указала, что именно так создаётся общественное мнение — на пустом месте и без фактов.
Лера Кудрявцева и Игорт Макаров (фото: Instagram* / leratv)
Также Лера резко отреагировала на поведение музыкального критика Сергея Соседова в эфире одного из телешоу. Конфликт возник после обсуждения выступления Сергея Челобанова с песней Юрия Шатунова «Грезы».
Все члены жюри положительно отреагировали на номер, кроме Соседова. Кудрявцева не согласилась с мнением критика, вступилась за исполнителя, после чего кинула подушку и покинула студию. Эпизод привлёк внимание зрителей и стал ещё одной темой для обсуждений в прессе.
Что известно о положении Игоря Макарова
После завершения спортивной карьеры Игорь Макаров на некоторое время оказался без работы. По сообщениям СМИ, трудности с адаптацией к новой реальности могли повлиять на его эмоциональное состояние.
В конце 2024 года появилась информация, что он присоединился к хоккейному клубу «Авангард». Поклонники восприняли это как положительный знак.
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