Аллегрова будет судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-актера и «Угонщицы»

Слева направо Ирина Аллегрова и Валерий Леонтьев (Фото: Instagram*/irinaallegrovaofficial)
Певица Ирина Аллегрова подаст в суд на челябинский ночной клуб, где травести-актер (мужчина или женщина, исполняющий(ая) роль противоположного пола — прим. ред) исполнял ее песню «Угонщица».
Как пишет Telegram-канал Mash, речь идет о фитнес-тренере Александре Горшкове, выступающем под псевдонимом Зоя Душечка. На одном из видео мужчина находится на сцене в образе Аллегровой.
Та не оценила такую пародию, заявив, что отправится к юристам Российского авторского общества. Таким образом, в случае проигрыша, Горшков, а также организатор клуба должны будут заплатить настоящей Аллегровой за каждое использование композиций.
Ранее рэпер «Птаха» объяснил зависимость своего коллеги по цеху Паши Техника.
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*Запрещен в РФ
Та не оценила такую пародию, заявив, что отправится к юристам Российского авторского общества. Таким образом, в случае проигрыша, Горшков, а также организатор клуба должны будут заплатить настоящей Аллегровой за каждое использование композиций.
Ранее рэпер «Птаха» объяснил зависимость своего коллеги по цеху Паши Техника.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов