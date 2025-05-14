Звезда «Папиных дочек» впервые показала лицо своей дочери

Дарья Мельникова (Фото: Instagram*/melnikovadsh)
Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые показала лицо своей дочери в соцсетях. В кадре малышка держит рукой очки мужа знаменитости артиста Романа Набатова, а сама Дарья тем временем делает общее сэлфи.
«Жизнь в розовом цвете», — подписала фото Мельникова.
Фото: Instagram*/melnikovadsh
О пополнении в звездной семье стало известно летом прошлого года. Тогда «папина дочка» сообщила о свадьбе с Набатовым, изначально торжество было тайным. В конце видео артистка снялась, держа общего ребенка на руках, чем удивила поклонников. Видеоролик был смонтирован ко дню рождения Набатова. Имя ребенка родители пока не раскрывают.
У Мельниковой также есть двое детей, третью беременность звезда тщательно скрывала.
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