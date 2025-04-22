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«Ну и какая она не колдунья?!»: Ида Галич пойдёт на концерт популярной певицы сразу после родов

Ида Галич собирается посетить концерт Надежды Кадышевой сразу после родов
Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич наслаждается второй беременностью – уже через несколько месяцев у неё родится дочь. 34-летняя блогер ведёт активный образ жизни и уже строит планы на время после рождения ребёнка.
Звезда соцсетей рассказала, что приобрела билет на концерт народной артистки России Надежды Кадышевой, который состоится в конце августа. Галич надеется к тому времени полностью восстановиться после родов.

«Песни ансамбля «Золотое Кольцо» я любила еще до всеобщей истерики, но искренне радуюсь, что любимая Надежда сейчас снова в ТОПе! Ну и какая она не колдунья?!», – написала Ида в своём Telegram-канале.
Напомним, что пол будущего ребёнка Галич узнала во время путешествия по Антарктиде.

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«Всё готово, и моё платье в том числе»: Волочкова прокомментировала слухи об отмене свадьбы дочери
Анастасия Волочкова назвала провокацией слухи об отмене свадьбы дочери
22 апреля 2025, 13:57

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова возмущена слухами об отмене свадьбы её дочери. Балерина опровергла эти сведения и заявила, что торжество состоится по плану – жених и невеста уже отправились в Петербург.
«Я не знаю, что там пишут, а про то, что отменила свадьбу – это всё провокация. Выгодно только тем, кто от зависти не хочет, чтобы эта свадьба состоялась», – отметила Волочкова в беседе с порталом Woman.ru.
Балерина подчеркнула, что свадьба состоится по плану в Петербурге, в особняке Мясникова. К торжеству уже всё готово, в том числе и платье самой балерины.

Волочкова отметила, что приедет в Петербург на один день, а после мероприятия вернётся в Москву, где сыграет в спектакле «Одержимость».

«Так что хочу сказать всем: не ведитесь на провокации, это безумие! Свадьба будет», – заключила звезда.
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*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
#свадьба
#мероприятия
#петербург
#фейки
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«Смотрит фильмы с моим участием, но с каким лицом…»: Дмитрий Нагиев высказался о младшем сыне, которого скрывал 16 лет
Дмитрий Нагиев рассказал про младшего сына, которого скрывал 16 лет
22 апреля 2025, 13:42

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Совсем недавно публика узнала, что, помимо известного всем Кирилла, у Дмитрия Нагиева есть ещё один сын. Об этом актёр проговорился сам.
Недавно в очередном интервью артист сообщил, что у него есть младший сын, которому уже 16 лет.

«Я всё время спорю с сыном, – кстати, вы первые, кому я это говорю, – со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам. И мне говорит: „Смотри тоже“», – поделился Нагиев.
Проекты с участием отца Марк тоже смотрит, но, судя по словам Дмитрия, не все из них нравятся юноше.

«Куда он денется! Он смотрит. Вопрос: с каким лицом он смотрит фильмы с моим участием…», – иронично высказался Нагиев в беседе со StarHit на съёмках сериала «Санкционер».
Нагиев заявил, что пока не знает, пойдёт ли Марк по его стопам, поскольку он надеялся, что и Кирилл не пойдёт, но он поступил во МХАТ и сейчас является востребованным актёром.

После Нагиев назвал профессию артиста очень завистливой и не приносящей огромного состояния.

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#кино
#мнение
#интервью
#право
#артист
#сын
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«Спекулирует патриотизмом?»: что Лепс, Лоза, SHAMAN и другие звезды ответили на предложение спеть бесплатно на 9 мая
22 апреля 2025, 13:39

Ярослав Дронов (Фото: Instagram*/shaman.me)

В Госдуме предложили певцам бесплатно выступить на концертах к 9 Мая. Мнения артистов разделились. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Инициативу направила депутат Госдумы Нина Останина министру культуры Ольге Любимовой и региональным властям. Она предложила 9 мая провести бесплатные концерты в честь 80-летия Победы. Она отметила, что траты средств из бюджета на звезд сейчас не уместны и пусть артисты покажут патриотизм бескорыстно.

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«Преданность и любовь к Отчизне должны проявляться не в гонорарах <…> Олег Газманов получает десятки миллионов рублей за 40 минут», — сказала она.
Еще от нее поступило предложение на ряд патриотических концертов в течение всего месяца. Оплачиваться артистам будут проживание, поезд и питание.

Юрий Лоза

Юрий Лоза (Фото: YouTube/@yuryloza2021)

Артист указал, что выступления — профессиональный и оплачиваемый труд. С ним согласился Иосиф Пригожин, объяснив это тем, что деньги должны выплачиваться, потому что у артистов есть семьи и свои обязанности.

«Кто спекулирует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают деньги, обеспечивают свои семьи. Это работа, почему ее обесценивают?» — пояснил он.

Продюсер назвал такую инициативу провокацией и попыткой разжечь вражду.


Сергей Мазаев


Певец тоже не согласился со словами депутата, сравнив концерт с любой другой оплачиваемой работой. И добавил, что не все артисты получает большие гонорары.

Вика Цыганова


Цыганова, напротив, сказала, что нежелание выступать бесплатно для своих коллег — это обесценивание праздника.

Григорий Лепс

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Лично певец никак не комментировал инициативу парламентария, но за него сказал его директор Максим Урюпин. Он заявил, что его подопечный согласится с любым решением властей.

SHAMAN

Певец уклонился от ответа, добавив, что обязательно споет на празднике, но не уточнил будет ли это делать бесплатно.

Ярослав Дронов (Фото: Instagram*/shaman.me)

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#пригожин
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Дмитрий Нагиев признался, почему Жора Крыжовников отказался снимать его в «Слове пацана»: «Он гнида про возраст что-то говорил»
Дмитрий Нагиев заявил, что не появился в «Слове пацана» из-за возраста
22 апреля 2025, 13:25

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Оказалось, что актер Дмитрий Нагиев мог бы сняться в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», но режиссер Жора Крыжовников отказал ему.
Выяснилось, что препятствием для съемок в проекте стал возраст Нагиева — в этом году ему исполнилось 58 лет. Но, судя по всему, зла актер на режиссера не держит — Жора предложил ему иную роль.

Крыжовников стал шоураннером нового сериала «Санкционер» и написал ключевую роль — бизнесмена Василия Баранова — специально под Дмитрия.

«Он гнида про возраст что-то говорил. Я ему говорю: «Да чего такого? Пацаны и такие бывают». Не взял. Может быть, нет роли. Может быть, он меня разлюбил. Может, меня не любил никогда», — шутил артист в беседе с Super.

Со слов Нагиева, сцен, на которые он бы не согласился, не существует.

Ранее Дмитрия Нагиева сравнили с Еленой Блиновской из-за курсов личностного роста, которые он ведет в Дубае вместе со своим сыном.

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#актёр
#сериал
#артист
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«Это худшее время для суда»: P. Diddy решил перенести судебное заседание из-за ретроградного Меркурия
Адвокаты рэпера P. Diddy попросили отсрочить судебное разбирательство
22 апреля 2025, 13:24

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/ Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

P. Diddy (Шон Комбс) решил перенести судебное заседание из-за ретроградного Меркурия, сообщило издание RadarOnline.
Адвокаты рэпера P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях, на очередном заседании, прошедшем в Манхэттене 18 апреля попросили судью отсрочить судебное разбирательство на два месяца. Официальное объяснение — это задержка доказательств со стороны обвинения.

Но источники поделились, что настоящая причина кроется в любви P.Diddy к астрологии.

«С учетом ретроградного Меркурия, недавнего затмения и других планетарных движений он убежден, что это худшее время для суда. Но судью не интересовали гороскопы — только сроки», — признался инсайдер.

В результате судья не стал удовлетворять просьбу адвокатов обвиняемого.

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#астрология
#суд
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