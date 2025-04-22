«Ну и какая она не колдунья?!»: Ида Галич пойдёт на концерт популярной певицы сразу после родов

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Ида Галич наслаждается второй беременностью – уже через несколько месяцев у неё родится дочь. 34-летняя блогер ведёт активный образ жизни и уже строит планы на время после рождения ребёнка.
Звезда соцсетей рассказала, что приобрела билет на концерт народной артистки России Надежды Кадышевой, который состоится в конце августа. Галич надеется к тому времени полностью восстановиться после родов.
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«Песни ансамбля «Золотое Кольцо» я любила еще до всеобщей истерики, но искренне радуюсь, что любимая Надежда сейчас снова в ТОПе! Ну и какая она не колдунья?!», – написала Ида в своём Telegram-канале.Напомним, что пол будущего ребёнка Галич узнала во время путешествия по Антарктиде.
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Анастасия Чинкова