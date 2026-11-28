28 ноября 2026, 10:06

Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что после гастролей хочет остаться дома один

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: кадр из шоу «Короли фанеры»)

Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что даже общение с близкими и поклонниками иногда требует от него отдыха.





В беседе с Пятым каналом Андрей заявил, что жизнь музыканта идёт на высокой скорости. Поездки, встречи, разговоры с поклонниками и выступления требуют немало сил. Поэтому иногда ему хочется ненадолго отключиться от привычного ритма и никого не видеть.

«Я так наговариваюсь, мне нужно отдыхать и от вас иногда, и от друзей, и от публики. Потому что у нас постоянно пятая скорость. Мы постоянно в движении, с кем-то разговариваем, кого-то радуем, кому-то поём, кого-то веселим, кому-то рассказываем истории. А это всё нон-стоп», — объяснил он.