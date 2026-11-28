«Пятая скорость»: Солист «Иванушек» признался, что устаёт от поклонников
Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что после гастролей хочет остаться дома один
Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что даже общение с близкими и поклонниками иногда требует от него отдыха.
В беседе с Пятым каналом Андрей заявил, что жизнь музыканта идёт на высокой скорости. Поездки, встречи, разговоры с поклонниками и выступления требуют немало сил. Поэтому иногда ему хочется ненадолго отключиться от привычного ритма и никого не видеть.
«Я так наговариваюсь, мне нужно отдыхать и от вас иногда, и от друзей, и от публики. Потому что у нас постоянно пятая скорость. Мы постоянно в движении, с кем-то разговариваем, кого-то радуем, кому-то поём, кого-то веселим, кому-то рассказываем истории. А это всё нон-стоп», — объяснил он.Григорьев-Аполлонов заявил, что лучший способ восстановить силы для артиста — обычный вечер дома без гостей и разговоров. По его словам, именно тогда он особенно хорошо себя чувствует и может расслабиться.