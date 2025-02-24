«Пятый ребенок не за горами!»: Анастасия Костенко интригует фотосессией с округлившимся животом

Актёр Олег Юдин, известный ролями в сериалах «Универ», «Склифосовский» и «След», ушёл из жизни в одиночестве, оставив загадку своей смерти. За три года до трагедии он разорвал общение с дочерью из-за ссоры по айфону, а последние недели его искали друзья.