«Пятый ребенок не за горами!»: Анастасия Костенко интригует фотосессией с округлившимся животом

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* kostenko.94)
Год прошел с момента рождения четвертого ребенка футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко — сына Ярослава. Недавно в сети появились слухи, что супруги ждут еще одного ребенка.
Анастасия и Дмитрий всегда говорили, что хотят большую семью. Есть вероятность, что в ближайшее время пара решится на еще одного ребенка.
Недавно пара снялась в страстной фотосессии. На некоторых кадрах поклонники разглядели округлившийся живот Анастасии. Сама Костенко многочисленные предположения фанатов о своей беременности никак не комментирует.
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«С тобой настолько надежно, что пятый не за горами. Дима, с праздником, любовь моя!» — так Костенко поздравила супруга с Днем защитника Отечества.
Недавно пара снялась в страстной фотосессии. На некоторых кадрах поклонники разглядели округлившийся живот Анастасии. Сама Костенко многочисленные предположения фанатов о своей беременности никак не комментирует.
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*Запрещен в РФ
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