Жена Басты поругалась с беременной поклонницей мужа, раскритиковавшей его концерт

11 июля 2025, 18:17

Баста и Елена Пинская-Вакуленко (фото: Telegram @Elena_PinskayaVakulenko)

Жена рэпера Басты сцепилась с беременной фанаткой мужа. Елене Пинской-Вакуленко не понравился негативный отзыв о прошедшем концерте супруга.





Недавно у Басты прошёл масштабный концерт в Лужниках. Артист выступал сам и пригласил звёздных коллег. Однако не всем понравилось выступление рэпера. Некоторые пожаловались на задержку, «лень» певца, пение его бэк-вокала и на аранжировки хитов.



Одна из посетительниц концерта даже сняла видео, в котором выразила своё недовольство. Ролик попался жене Басты.



По мнению Елены, пользовательница соцсетей своим хейтом решила привлечь к себе внимание, поскольку другие способы перестали работать. Также бизнесвумен высказалась о внешности блогера.





«На моё скромное замечание, что видимо, её гигантомастия уже плохо собирает просмотры, мне закатили целую истерику: она оказывается беременна и вообще не преследовала цели обругать и набрать просмотры, а ещё она скромная девушка, которая лишь помогает другим принять свои формы. Мне казалось, что беременные девушки находятся в трепетном ожидании своего чуда, а не занимаются дешёвым пиаром», – написала жена Басты в личном блоге.

«Теперь она обвиняет меня в хейте в сторону её большой груди, так как я их сравнила с бидонами. (Ну да, если вхожу в раж я могу ляпнуть что-то злое)», – написала после Пинская-Вакуленко.