«Пяткой ударить в ухо и вышибить мозги»: Балуев раскрыл свое отношение к Голливуду

Актер Александр Балуев считает интересным опыт работы в Голливуде, но особого восхищения «американская история» у него не вызывает. Бьюти-обозреватели отмечают при этом, что в послужной список Балуева входят проекты «Миротворец» и «Столкновение с бездной», снятые на Западе.