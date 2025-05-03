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«Пяткой ударить в ухо и вышибить мозги»: Балуев раскрыл свое отношение к Голливуду

Балуев назвал интересным опыт работы в Голливуде
Александр Балуев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Александр Балуев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актер Александр Балуев считает интересным опыт работы в Голливуде, но особого восхищения «американская история» у него не вызывает. Бьюти-обозреватели отмечают при этом, что в послужной список Балуева входят проекты «Миротворец» и «Столкновение с бездной», снятые на Западе.
«Как опыт, это было интересно», — говорит артист.
Он отметил, что возможность сниматься за границей ему «принесли почти на блюдечке». Мужчина, по его словам, не учил языков, не отправлял портфолио, а просто работал в российском театре и кино. «Любопытство взяло верх», когда Голливуду понадобились русские артисты, и оттуда прислали эмиссаров.

«Вся эта звездная история американская (…) не вызывает у меня какого-то актерского восхищения. Вот физической формой, возможностью пяткой ударить в ухо и вышибить мозги, это да. Но это к кино имеет очень мало отношения», — говорит исполнитель роли в сериале «Спецназ».
Балуеву 66 лет. Он известен по киноработам «Благословите женщину»; «Нина»; «Каменская»; «Спецназ» и другим. Артист поддерживает связь с дочерью Марией-Анной, рожденной в 2003 году.

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Весной 2023 года артистка родила дочь, а летом 2021 года она опубликовала снимок с годовалым сыном Гаспаром. Отец мальчика предприниматель Сергей Амарян. В период с 2004 по 2008 год Куркова была замужем за актером Артемом Ткаченко. Первый брак Равшаны был с фотографом Семеном Курковым, чью фамилию она оставила после развода. В браке с фотографом у Курковой случился выкидыш.

Куркова известна по кинокартинам «Глухарь в кино»; «Барвиха»; «Офицеры 2» и другим.

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«Это особенно «бросается в глаза» на фоне выразительных и более прописанных (даже) второстепенных персонажей, они, несмотря на ограниченное экранное время, выглядят живыми и интересными», — считает Брухунова.

Супруга Евгения Вагановича добавила, что Пожарская «не справилась с персонажем», а ее роль «просела» в актерском плане.

Накануне о фильме «Кракен» высказывался кинокритик Давид Шнейдеров. Он подчеркнул, что картина провалилась в прокате и порекомендовал россиянам отложить киносеансы «на потом».

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Сати Казанова защищает дочь от общества на основе материнского инстинкта
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Сати Казанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Сати Казанова защищает свою дочь от общества, не раскрывает ее имя и лицо, основываясь на материнском инстинкте. Об этом она рассказала в интервью Светлане Бондарчук.
«Во-первых и в-главных, она пока маленькая. У нее нет, как я верю, такой определенной защиты, она еще хрупкая очень. Я так ее чувствую. Это просто мой материнский инстинкт», — сказала звезда эстрады.
О том, что Сати Казанова впервые стала матерью, сообщалось в конце октября прошлого года. Исполнительница сингла «Семь восьмых» рассказывала, что хотела родить дома, но в итоге из-за поздней беременности родила в перинатальном центре, воссоздав в нем домашнюю атмосферу.

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Анна Заворотнюк опубликовала фото с новорожденным сыном Марселем
03 мая 2025, 16:44

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

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На одном из снимков девушка держит малыша Марселя на руках зимой, стоя рядом с заснеженной елкой. На втором рядом с мальчиком стоит торт с золотой надписью «Добро пожаловать домой». Кондитерское изделие украшено симпатичным медвежонком. А на третьем фото девушка наблюдает за ребенком, который лежит в люльке.
Анна Заворотнюк родила первенца Марселя 2 апреля. О ее беременности стало известно в декабре, а за несколько месяцев до этого она признавалась, что стала замужней в 2022 году. Имя избранника не раскрывается, но журналисты считают, что речь идет о бизнесмене Тимуре Исмаилове.

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Бывшая солистка «Демо» показала фигуру после отказа от сахара
Экс-солистка «Демо» Зверева отказалась от сахара из-за страха за свое здоровье
03 мая 2025, 15:36

Саша Зверева (Фото: Instagram*/sashazvereva)

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева отказалась от сахара из-за страха за собственное здоровье. Подробностями солистка поделилась в соцсетях.
По словам Зверевой, она увидела показания глюкометра, говорящие о преддиабетическом состоянии. При этом женщина благодарна за сложившуюся ситуацию, ведь ей удалось привести в порядок фигуру.

Фото: Instagram*/sashazvereva

«Очень благодарна моему преддиабету за эту фигуру, (…) от которой я в диком восторге…», — подписала Зверева видеокадры.
Звезда добавила, что благодаря отказу от сахара, она избавилась от «незаметного мусора» в жизни.

«За все благодарю», — подытожила Зверева.
Ранее сообщалось, кто из известных блогеров решил попробовать себя в политике.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#здоровье
#диабет
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