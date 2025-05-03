«Пяткой ударить в ухо и вышибить мозги»: Балуев раскрыл свое отношение к Голливуду

Александр Балуев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Актер Александр Балуев считает интересным опыт работы в Голливуде, но особого восхищения «американская история» у него не вызывает. Бьюти-обозреватели отмечают при этом, что в послужной список Балуева входят проекты «Миротворец» и «Столкновение с бездной», снятые на Западе.
«Как опыт, это было интересно», — говорит артист.Он отметил, что возможность сниматься за границей ему «принесли почти на блюдечке». Мужчина, по его словам, не учил языков, не отправлял портфолио, а просто работал в российском театре и кино. «Любопытство взяло верх», когда Голливуду понадобились русские артисты, и оттуда прислали эмиссаров.
«Вся эта звездная история американская (…) не вызывает у меня какого-то актерского восхищения. Вот физической формой, возможностью пяткой ударить в ухо и вышибить мозги, это да. Но это к кино имеет очень мало отношения», — говорит исполнитель роли в сериале «Спецназ».Балуеву 66 лет. Он известен по киноработам «Благословите женщину»; «Нина»; «Каменская»; «Спецназ» и другим. Артист поддерживает связь с дочерью Марией-Анной, рожденной в 2003 году.
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