Равшану Куркову назвали семейным блогером в сети

Равшана Куркова (Фото: Instagram*/rav_shana)
Актрису Равшану Куркову назвали в сети семейным блогером. На странице исполнительницы роли в фильме «Частный детектив» можно встретить много детских фотографий.
Весной 2023 года артистка родила дочь, а летом 2021 года она опубликовала снимок с годовалым сыном Гаспаром. Отец мальчика предприниматель Сергей Амарян. В период с 2004 по 2008 год Куркова была замужем за актером Артемом Ткаченко. Первый брак Равшаны был с фотографом Семеном Курковым, чью фамилию она оставила после развода. В браке с фотографом у Курковой случился выкидыш.
Куркова известна по кинокартинам «Глухарь в кино»; «Барвиха»; «Офицеры 2» и другим.
Читайте также:
«Бросается в глаза»: Жена Петросяна раскритиковала игру актрисы в фильме «Кракен»
«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете
Нонна Гришаева безуспешно пытается получить государственную награду
*Запрещен в РФ
Куркова известна по кинокартинам «Глухарь в кино»; «Барвиха»; «Офицеры 2» и другим.
Читайте также:
«Бросается в глаза»: Жена Петросяна раскритиковала игру актрисы в фильме «Кракен»
«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете
Нонна Гришаева безуспешно пытается получить государственную награду
*Запрещен в РФ
Никита Кротов