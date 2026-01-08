Пётр Чернышёв появился на автограф-сессии с семилетней дочкой от Заворотнюк
Фигурист Пётр Чернышёв посетил автограф-сессию вместе с Милой — дочерью от актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет KP.RU.
Ранее предполагалось, что девочка выйдет на лёд в шоу Татьяны Навки, однако её дебют по неизвестным причинам не состоялся. Тем не менее, Мила пришла поддержать отца.
Как отмечают очевидцы, несмотря на юный возраст, ребенку сделали яркий вечерний макияж со стрелками и уложили волосы локонами. Гости мероприятия также рассказали, что Мила охотно позировала для снимков вместе с Петром Чернышёвым и его американской партнёршей Наоми Лэнг и уверенно чувствовала себя на публике.
По их словам, у дочери почившей артистки есть все шансы проявить себя в творческой сфере.
Анастасия Заворотнюк умерла в 2024 году после длительной борьбы с глиобластомой. У актрисы осталось трое детей — Анна, Майкл и Мила, которая родилась в 2018 году. Долгое время родители почти не делились её фотографиями.
