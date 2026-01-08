Раскрыты детали переезда Долиной из квартиры Лурье
Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, которая теперь принадлежит предпринимательнице Полине Лурье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Представители новой владелицы предполагают, что артистка могла отправиться за границу на новогодние праздники. Встреча для передачи ключей, назначенная на 9 января, теперь находится под вопросом, так как Долина сейчас не в России, отметил адвокат Лурье.
По данным источника, последние три дня у дома в Хамовниках не наблюдалось активности по сбору вещей — последний раз имущество вывозили на трех грузовиках 5 января.
Ранее певица и автор песен Екатерина Семенова заявила, что прекратила работать с Долиной. Она уточнила, что не продает свои песни, а дарит их тем, к кому испытывает симпатию. И артистка, по словам Семеновой, не входит в круг таких людей.
