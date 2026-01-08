«Вызывает опасения»: Хабенский рассказал о необычном увлечении 18-летнего сына

08 января 2026, 04:17

Актёр Хабенский рассказал о необычном увлечении 18-летнего сына

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актёр Константин Хабенский поделился новостями о своём 18‑летнем сыне Иване, рождённом в браке с журналисткой Анастасией Федосеевой. В этом году юноша успешно окончил школу и стал студентом, поступив на продюсерский факультет Школы‑студии МХАТ, пишет Super.





Хабенский отметил, что сын буквально поглощён театральным искусством. По словам артиста, Иван настолько увлёкся спектаклями, что это порой вызывает у отца беспокойство.



«Бывало, что он за год пересматривал такое количество спектаклей в разных театрах и разных городах, что иногда это вызывает опасения. Если бы я был врачом, который следит за состоянием театральных фанатиков, я бы обеспокоился», — заявил Хабенский.