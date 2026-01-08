«Вызывает опасения»: Хабенский рассказал о необычном увлечении 18-летнего сына
Актёр Константин Хабенский поделился новостями о своём 18‑летнем сыне Иване, рождённом в браке с журналисткой Анастасией Федосеевой. В этом году юноша успешно окончил школу и стал студентом, поступив на продюсерский факультет Школы‑студии МХАТ, пишет Super.
Хабенский отметил, что сын буквально поглощён театральным искусством. По словам артиста, Иван настолько увлёкся спектаклями, что это порой вызывает у отца беспокойство.
«Бывало, что он за год пересматривал такое количество спектаклей в разных театрах и разных городах, что иногда это вызывает опасения. Если бы я был врачом, который следит за состоянием театральных фанатиков, я бы обеспокоился», — заявил Хабенский.Федосеева скончалась в 2008 году от опухоли мозга спустя всего год после рождения Ивана. После трагедии мальчик долгое время жил в Барселоне с бабушкой по материнской линии.