«Все время хочу жрать»: Аврора Киба пожаловалась на расстройство пищевого поведения

08 января 2026, 15:14

Невеста певца Лепса Аврора Киба пожаловалась на расстройство пищевого поведения

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Невеста Григория Лепса рассказала, что за новогодние праздники прибавила три килограмма. Аврора Киба связывает это с внезапно возникшим и необъяснимым чувством голода.





По словам девушки, у неё появилось расстройство пищевого поведения. После еды насыщение не приходит, и вскоре снова хочется есть.





«Я все время хочу жрать, просто всё время хочу жрать, и это не заканчивается. Мне страшно», — поделилась 19-летняя Аврора.