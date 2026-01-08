«Все время хочу жрать»: Аврора Киба пожаловалась на расстройство пищевого поведения
Невеста Григория Лепса рассказала, что за новогодние праздники прибавила три килограмма. Аврора Киба связывает это с внезапно возникшим и необъяснимым чувством голода.
По словам девушки, у неё появилось расстройство пищевого поведения. После еды насыщение не приходит, и вскоре снова хочется есть.
«Я все время хочу жрать, просто всё время хочу жрать, и это не заканчивается. Мне страшно», — поделилась 19-летняя Аврора.
