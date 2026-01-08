Достижения.рф

«Все время хочу жрать»: Аврора Киба пожаловалась на расстройство пищевого поведения

Невеста певца Лепса Аврора Киба пожаловалась на расстройство пищевого поведения
Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Невеста Григория Лепса рассказала, что за новогодние праздники прибавила три килограмма. Аврора Киба связывает это с внезапно возникшим и необъяснимым чувством голода.



По словам девушки, у неё появилось расстройство пищевого поведения. После еды насыщение не приходит, и вскоре снова хочется есть.

«Я все время хочу жрать, просто всё время хочу жрать, и это не заканчивается. Мне страшно», — поделилась 19-летняя Аврора.

Ранее Киба озвучивала воспоминания о своём первом поцелуе с Лепсом. Она откровенно рассказала, почему они с артистом не планируют свадьбу.
Никита Кротов

