У Хабиба Нурмагомедова появился новый долг перед налоговой
Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 151 тысячу рублей
Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в числе должников Федеральной налоговой службы.
По информации Super, на этот раз сумма его задолженности значительно меньше прежних — 151 тысяча рублей.
Ранее, в июле, стало известно, что налоговая предъявила бывшему чемпиону UFC требование о выплате долга в размере 1,8 миллиона рублей. Это был уже третий подобный случай.
В начале 2024 года Нурмагомедову пришлось срочно погасить задолженность в размере 302 миллионов рублей. Тогда судебные приставы арестовали его имущество, включая элитный дом в Дагестане и коллекцию автомобилей премиум-класса.
