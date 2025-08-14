Достижения.рф

У Хабиба Нурмагомедова появился новый долг перед налоговой

Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 151 тысячу рублей
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Instagram* / @khabib_nurmagomedov)

Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в числе должников Федеральной налоговой службы.



По информации Super, на этот раз сумма его задолженности значительно меньше прежних — 151 тысяча рублей.

Ранее, в июле, стало известно, что налоговая предъявила бывшему чемпиону UFC требование о выплате долга в размере 1,8 миллиона рублей. Это был уже третий подобный случай.

В начале 2024 года Нурмагомедову пришлось срочно погасить задолженность в размере 302 миллионов рублей. Тогда судебные приставы арестовали его имущество, включая элитный дом в Дагестане и коллекцию автомобилей премиум-класса.

Софья Метелева

