У Хабиба Нурмагомедова появился новый долг перед налоговой

14 августа 2025, 17:20

Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 151 тысячу рублей

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Instagram* / @khabib_nurmagomedov)

Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в числе должников Федеральной налоговой службы.