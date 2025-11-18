Глава ФПБК сообщил об отмене новогодних выступлений Филиппа Киркорова

18 ноября 2025, 13:03

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Филипп Киркоров не выступит на корпоративах и концертах в новогодние праздники. Соответствующее заявление политик разместил в своём Telegram-канале.





Бородин не уточнил детали этого решения.

«Друзья, Киркоров не будет участвовать в новогодних корпоративах и выступлениях, так что новогодние праздники без Киркорова», — заявил глава ФПБК.