Глава ФПБК сообщил об отмене новогодних выступлений Филиппа Киркорова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Филипп Киркоров не выступит на корпоративах и концертах в новогодние праздники. Соответствующее заявление политик разместил в своём Telegram-канале.



Бородин не уточнил детали этого решения.

«Друзья, Киркоров не будет участвовать в новогодних корпоративах и выступлениях, так что новогодние праздники без Киркорова», — заявил глава ФПБК.
Ранее продюсер Павел Рудченко подтвердил, что Киркоров может отказаться от новогодних корпоративов. По его словам, исполнитель предпочтёт уделить внимание здоровью и захочет отдохнуть от выступлений. Рудченко предположил, что причиной отмены новогодних выступлений могут стать недавние операции и общее состояние певца.

Ранее Филипп Киркоров признался, что ему сильно не хватает отца в преддверии новогодних концертов.
